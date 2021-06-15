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الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه العدالة في قضية فساد جديدة

تتعلق بنفقات حملة "ساركوزي" الانتخابية عام 2012

مَثُل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للمرة الأولى اليوم الثلاثاء أمام المحكمة لاستجوابه؛ وذلك في إطار قضية فساد جديدة حول التجاوزات في نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التي بوشر النظر فيها قبل 3 أسابيع.

وبعد دخوله إلى القاعة جلس "ساركوزي" على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين. وعند افتتاح الجلسة، وبطلب من رئيسة المحكمة، وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة، وفقًا لـ"فرانس 24".

يُذكر أن ساركوزي تغيّب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو (أيار)، وكان ممثلاً فيها بمحاميه تييري هرتزوغ.

ويُشتبه بأن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين، وهم كوادر في وكالة "بيغماليون" لتنظيم المناسبات التي كانت مرتبطة بحزب "ساركوزي" السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية، وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.

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الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه العدالة في قضية فساد جديدة
سبق

مَثُل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للمرة الأولى اليوم الثلاثاء أمام المحكمة لاستجوابه؛ وذلك في إطار قضية فساد جديدة حول التجاوزات في نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التي بوشر النظر فيها قبل 3 أسابيع.

وبعد دخوله إلى القاعة جلس "ساركوزي" على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين. وعند افتتاح الجلسة، وبطلب من رئيسة المحكمة، وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة، وفقًا لـ"فرانس 24".

يُذكر أن ساركوزي تغيّب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو (أيار)، وكان ممثلاً فيها بمحاميه تييري هرتزوغ.

ويُشتبه بأن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين، وهم كوادر في وكالة "بيغماليون" لتنظيم المناسبات التي كانت مرتبطة بحزب "ساركوزي" السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية، وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
08:23 PM

الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه العدالة في قضية فساد جديدة

تتعلق بنفقات حملة "ساركوزي" الانتخابية عام 2012

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مَثُل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للمرة الأولى اليوم الثلاثاء أمام المحكمة لاستجوابه؛ وذلك في إطار قضية فساد جديدة حول التجاوزات في نفقات حملته الانتخابية عام 2012 التي بوشر النظر فيها قبل 3 أسابيع.

وبعد دخوله إلى القاعة جلس "ساركوزي" على كرسي إلى جانب المتهمين الآخرين. وعند افتتاح الجلسة، وبطلب من رئيسة المحكمة، وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة، وفقًا لـ"فرانس 24".

يُذكر أن ساركوزي تغيّب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو (أيار)، وكان ممثلاً فيها بمحاميه تييري هرتزوغ.

ويُشتبه بأن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين، وهم كوادر في وكالة "بيغماليون" لتنظيم المناسبات التي كانت مرتبطة بحزب "ساركوزي" السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية، وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.

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