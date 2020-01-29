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شاهد .. ضباب كثيف يلف الباحة ومحافظاتها والمرور يُطلق تحذيراته

انتشرت الدوريات المتحركة والثابتة في النقاط الرئيسة والتقاطعات

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، أهالي المنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة الذي تركزت كثافته في مدينة الباحة ومحافظة بالجرشي والمندق.

وقال "المرور" إن المنطقة تشهد حالة من الضباب، والرؤية محدودة في بعض المواقع، ويود "المرور" من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء.

بدورها، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.

الباحة مرور منطقة الباحة ضباب حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. ضباب كثيف يلف الباحة ومحافظاتها والمرور يُطلق تحذيراته
سبق

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، أهالي المنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة الذي تركزت كثافته في مدينة الباحة ومحافظة بالجرشي والمندق.

وقال "المرور" إن المنطقة تشهد حالة من الضباب، والرؤية محدودة في بعض المواقع، ويود "المرور" من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء.

بدورها، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
08:39 AM

شاهد .. ضباب كثيف يلف الباحة ومحافظاتها والمرور يُطلق تحذيراته

انتشرت الدوريات المتحركة والثابتة في النقاط الرئيسة والتقاطعات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
179

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، أهالي المنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة الذي تركزت كثافته في مدينة الباحة ومحافظة بالجرشي والمندق.

وقال "المرور" إن المنطقة تشهد حالة من الضباب، والرؤية محدودة في بعض المواقع، ويود "المرور" من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء.

بدورها، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.

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