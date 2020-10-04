النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 624 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية اليوم: إنه تم شفاء 605 إصابات من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 99040 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 624 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية اليوم: إنه تم شفاء 605 إصابات من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 99040 حالة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
05:01 PM

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
18

سجلت الكويت 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 107025 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 624 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية اليوم: إنه تم شفاء 605 إصابات من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 99040 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,607
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,415
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,093

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة