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بالصور.. "الدفاع" تسخّر طائرات الإخلاء الطبي الجوي بمساندة جهود "الصحة" لمواجهة كورونا

على مدار 24 ساعة.. لنقل مَن تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية

سخّرت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية على مدار (24) ساعة لنقل مَن تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة وخارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي، إضافة إلى نقل العيّنات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير جميع الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19).

يأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على جميع الأصعدة للتصدّي لجائحة كورونا حيث تم نقل أكثر من (198) مريضاً بواقع (67) رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضيين من مختلف مناطق المملكة.

تجدر الاشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من (2500) مريض بما يزيد على (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل المملكة وخارجها.

وزارة الدفاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الدفاع" تسخّر طائرات الإخلاء الطبي الجوي بمساندة جهود "الصحة" لمواجهة كورونا
سبق

سخّرت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية على مدار (24) ساعة لنقل مَن تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة وخارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي، إضافة إلى نقل العيّنات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير جميع الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19).

يأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على جميع الأصعدة للتصدّي لجائحة كورونا حيث تم نقل أكثر من (198) مريضاً بواقع (67) رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضيين من مختلف مناطق المملكة.

تجدر الاشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من (2500) مريض بما يزيد على (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل المملكة وخارجها.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:40 AM

بالصور.. "الدفاع" تسخّر طائرات الإخلاء الطبي الجوي بمساندة جهود "الصحة" لمواجهة كورونا

على مدار 24 ساعة.. لنقل مَن تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سخّرت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي النفاثة والعامودية على مدار (24) ساعة لنقل مَن تتطلب حالتهم الصحية مراجعة المستشفيات التخصصية والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة خارج مدنهم لتلقي الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والقلب والحالات العاجلة من مدن المملكة وخارجها بعد إيقاف حركة الطيران الداخلي والخارجي، إضافة إلى نقل العيّنات الخاصة بفيروس كورونا من مختلف المناطق إلى المختبر الوطني، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة لتوفير جميع الإمكانات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19).

يأتي هذا التعاون امتداداً للجهود التكاملية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة على جميع الأصعدة للتصدّي لجائحة كورونا حيث تم نقل أكثر من (198) مريضاً بواقع (67) رحلة إخلاء طبي جوي خلال الأسبوعين الماضيين من مختلف مناطق المملكة.

تجدر الاشارة إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة يقوم سنوياً بنقل أكثر من (2500) مريض بما يزيد على (1600) رحلة نقل للمرضى والأعضاء من داخل المملكة وخارجها.

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