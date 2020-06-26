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لأول مرة.. دورتا "السيلتا وتدريب مدربي اللغة" في جامعة الطائف

بشكل افتراضي بالتعاون مع كامبريدج إنجلش وكامبريدج أسسمنت

تنظم جامعة الطائف، لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية، ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية دورة إعداد مدرسي اللغة الإنجليزية "CELTA" ودورة تأهيل مدربي اللغة الإنجليزية "Train the Trainer"، وذلك بشكل افتراضي بالتعاون مع كامبريدج إنجلش وكامبريدج أسسمنت، رغبة في تأهيل مدرسي ومدربي اللغة الإنجليزية بالجامعة تأهيلاً احترافياً عالياً، وذلك من خلال إقامتها خلال فترة الصيف لهذا العام.

وقال رئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف الدكتور منصور المالكي: شهادة تدريس اللغة الإنجليزية "CELTA" تعد مؤهلًا مهنيًا للمتخصصين وهي من أكثر المؤهلات التي يسعى أساتذة اللغة الإنجليزية في كل أنحاء العالم لنيلها.

وأضاف: المؤهل معترف به دولياً ومتطلباً رئيسياً للمدرسين الذين يتطلعون للعمل مع مؤسسات تدريس اللغة الإنجليزية المرموقة داخل السعودية وخارجها، كما تعد رخصة "CELTA" لمعلمي اللغة الإنجليزية دورة احترافية مهمة كونها تهتم بالتدريب على مختلف الجوانب في الإعداد والتدريس والتقييم وإدارة الفصول التقليدية والافتراضية.

وأردف "المالكي": أما الدورة الثانية، دورة تدريب مدربي اللغة "Train the Trainer"فهي موجهة لأساتذة اللغة الأكثر خبرة والذين سيتم تأهيلهم لأن يصبحوا مدربي لغة معتمدين من كامبريدج، ومن أهم مخرجات البرنامج التدريبي إعداد المتدربين وتمكينهم لامتلاك القدرة على تصميم وتنفيذ ورش تدريبية وتدريب المدرسين الأقل خبرة.

وقدّم شكره لإدارة جامعة الطائف على الدعم الكبير واللامحدود وتذليل كافة الصعوبات لتقديم خدمات أكاديمية وتعليمية وتدريبية ذات جودة عالية.

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لأول مرة.. دورتا "السيلتا وتدريب مدربي اللغة" في جامعة الطائف
سبق

تنظم جامعة الطائف، لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية، ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية دورة إعداد مدرسي اللغة الإنجليزية "CELTA" ودورة تأهيل مدربي اللغة الإنجليزية "Train the Trainer"، وذلك بشكل افتراضي بالتعاون مع كامبريدج إنجلش وكامبريدج أسسمنت، رغبة في تأهيل مدرسي ومدربي اللغة الإنجليزية بالجامعة تأهيلاً احترافياً عالياً، وذلك من خلال إقامتها خلال فترة الصيف لهذا العام.

وقال رئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف الدكتور منصور المالكي: شهادة تدريس اللغة الإنجليزية "CELTA" تعد مؤهلًا مهنيًا للمتخصصين وهي من أكثر المؤهلات التي يسعى أساتذة اللغة الإنجليزية في كل أنحاء العالم لنيلها.

وأضاف: المؤهل معترف به دولياً ومتطلباً رئيسياً للمدرسين الذين يتطلعون للعمل مع مؤسسات تدريس اللغة الإنجليزية المرموقة داخل السعودية وخارجها، كما تعد رخصة "CELTA" لمعلمي اللغة الإنجليزية دورة احترافية مهمة كونها تهتم بالتدريب على مختلف الجوانب في الإعداد والتدريس والتقييم وإدارة الفصول التقليدية والافتراضية.

وأردف "المالكي": أما الدورة الثانية، دورة تدريب مدربي اللغة "Train the Trainer"فهي موجهة لأساتذة اللغة الأكثر خبرة والذين سيتم تأهيلهم لأن يصبحوا مدربي لغة معتمدين من كامبريدج، ومن أهم مخرجات البرنامج التدريبي إعداد المتدربين وتمكينهم لامتلاك القدرة على تصميم وتنفيذ ورش تدريبية وتدريب المدرسين الأقل خبرة.

وقدّم شكره لإدارة جامعة الطائف على الدعم الكبير واللامحدود وتذليل كافة الصعوبات لتقديم خدمات أكاديمية وتعليمية وتدريبية ذات جودة عالية.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
05:53 PM

لأول مرة.. دورتا "السيلتا وتدريب مدربي اللغة" في جامعة الطائف

بشكل افتراضي بالتعاون مع كامبريدج إنجلش وكامبريدج أسسمنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تنظم جامعة الطائف، لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية، ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية دورة إعداد مدرسي اللغة الإنجليزية "CELTA" ودورة تأهيل مدربي اللغة الإنجليزية "Train the Trainer"، وذلك بشكل افتراضي بالتعاون مع كامبريدج إنجلش وكامبريدج أسسمنت، رغبة في تأهيل مدرسي ومدربي اللغة الإنجليزية بالجامعة تأهيلاً احترافياً عالياً، وذلك من خلال إقامتها خلال فترة الصيف لهذا العام.

وقال رئيس مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف الدكتور منصور المالكي: شهادة تدريس اللغة الإنجليزية "CELTA" تعد مؤهلًا مهنيًا للمتخصصين وهي من أكثر المؤهلات التي يسعى أساتذة اللغة الإنجليزية في كل أنحاء العالم لنيلها.

وأضاف: المؤهل معترف به دولياً ومتطلباً رئيسياً للمدرسين الذين يتطلعون للعمل مع مؤسسات تدريس اللغة الإنجليزية المرموقة داخل السعودية وخارجها، كما تعد رخصة "CELTA" لمعلمي اللغة الإنجليزية دورة احترافية مهمة كونها تهتم بالتدريب على مختلف الجوانب في الإعداد والتدريس والتقييم وإدارة الفصول التقليدية والافتراضية.

وأردف "المالكي": أما الدورة الثانية، دورة تدريب مدربي اللغة "Train the Trainer"فهي موجهة لأساتذة اللغة الأكثر خبرة والذين سيتم تأهيلهم لأن يصبحوا مدربي لغة معتمدين من كامبريدج، ومن أهم مخرجات البرنامج التدريبي إعداد المتدربين وتمكينهم لامتلاك القدرة على تصميم وتنفيذ ورش تدريبية وتدريب المدرسين الأقل خبرة.

وقدّم شكره لإدارة جامعة الطائف على الدعم الكبير واللامحدود وتذليل كافة الصعوبات لتقديم خدمات أكاديمية وتعليمية وتدريبية ذات جودة عالية.

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