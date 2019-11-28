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دراسة: هذه الفاكهة الشهيرة تحارب التوتر النفسي

دعت لتنظيم الجدول اليومي بحيث لا يكون إيقاعه مزدحمًا

تؤكد العديد من الدراسات الطبية، أن التوتر النفسي المستمر يهدد الصحة؛ إذ إنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، الطبيب إنغو فروبوزه بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس.
كما يُعد المغنيسيوم سلاحًا فعالًا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة من الموز؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن فروبوزه.
ومن المهم أيضًا -بحسب فروبوزه- تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان؛ بحيث لا يكون إيقاعه مزدحمًا ومحمومًا.

الفاكهة الشهيرة التوتر النفسي

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دراسة: هذه الفاكهة الشهيرة تحارب التوتر النفسي
سبق

تؤكد العديد من الدراسات الطبية، أن التوتر النفسي المستمر يهدد الصحة؛ إذ إنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، الطبيب إنغو فروبوزه بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس.
كما يُعد المغنيسيوم سلاحًا فعالًا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة من الموز؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن فروبوزه.
ومن المهم أيضًا -بحسب فروبوزه- تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان؛ بحيث لا يكون إيقاعه مزدحمًا ومحمومًا.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:35 AM

دراسة: هذه الفاكهة الشهيرة تحارب التوتر النفسي

دعت لتنظيم الجدول اليومي بحيث لا يكون إيقاعه مزدحمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,572

تؤكد العديد من الدراسات الطبية، أن التوتر النفسي المستمر يهدد الصحة؛ إذ إنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وآلام الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم وتساقط الشعر.
ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينصح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، الطبيب إنغو فروبوزه بمحاربة التوتر النفسي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل وتمارين التنفس.
كما يُعد المغنيسيوم سلاحًا فعالًا لمحاربة التوتر النفسي، ولهذا الغرض يمكن تناول ثمرة من الموز؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن فروبوزه.
ومن المهم أيضًا -بحسب فروبوزه- تنظيم الجدول اليومي بقدر الإمكان؛ بحيث لا يكون إيقاعه مزدحمًا ومحمومًا.

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