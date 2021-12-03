لا غالب ولا مغلوب في مباراة البحرين والعراق بكأس العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخب البحريني ونظيره العراقي، اليوم الجمعة، على استاد الثمامة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021.

وبهذا التعادل بات رصيد العراق نقطتين في المركز الثاني مؤقتاً في حين رفعت البحرين رصيدها إلى نقطة بالتساوي مع عمان.

وكان منتخب العراق قد تعادل في أولى مبارياته في البطولة مع منتخب عمان 1-1، في المقابل استهل المنتخب البحريني المسابقة بالخسارة أمام نظيره القطري بهدف دون رد.

وفي ذات المجموعة سيلتقي في وقت لاحق من مساء اليوم منتخب عمان مع نظيره القطري على استاد المدينة التعليمية.