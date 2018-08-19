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تعليم مكة يودع 25 مليون ريال بحسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية

لتهيئتها ونظافتها لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، أكثر من ٢٥ مليون ريال في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 - 1441هـ.

ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس لاستثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها؛ لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول.

وأوضحت الإدارة أن الميزانية التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة للقيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة، وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي في الميدان التعليمي.

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تعليم مكة يودع 25 مليون ريال بحسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية
سبق

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، أكثر من ٢٥ مليون ريال في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 - 1441هـ.

ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس لاستثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها؛ لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول.

وأوضحت الإدارة أن الميزانية التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة للقيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة، وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي في الميدان التعليمي.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
06:51 PM

تعليم مكة يودع 25 مليون ريال بحسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية

لتهيئتها ونظافتها لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، أكثر من ٢٥ مليون ريال في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 - 1441هـ.

ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس لاستثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها؛ لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول.

وأوضحت الإدارة أن الميزانية التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة للقيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية وتوفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة، وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي في الميدان التعليمي.

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