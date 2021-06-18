تُكثف أجهزة الأمن المصرية، جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس فتاة عمدًا في وضح النهار بأحد شوارع مدينة الزقازيق؛ شمالي مصر، والتي حررت بشأنها المجني عليها بلاغًا تتهم فيه قائد السيارة بالشروع في قتلها. وفي التفاصيل، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها، كانت البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، بلاغًا من "شيماء. م. م. س"، 32 سنة، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسيارته والشروع في قتلها. وأوضحت الفتاة في بلاغها، أنها لامست دون قصد مرآة سيارة أثناء عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ بمدينة الزقازيق، ما تسبب في غضب قائد السيارة منها وتعنيفها، لكنها اعتذرت له عما حدث ومضت في طريقها، قبل أن تفاجأ به يقود سيارته مُسرعًا ويدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها. وكشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة بالشارع، كيف قاد الرجل سيارته وتوجه نحو الفتاة من الخلف بسرعة كبيرة، وصدمها بقوة وعنف، حتى طارت في الهواء وسقطت أرضًا، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لاذ المتهم بالفرار. ومن خلال التحريات الأولية، ومقطع الفيديو تم تحديد رقم السيارة، وتبيّن أنها مملوكة لموظف، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس.

لأغرب سبب.. شاهد سائقًا يدهس فتاة مصرية عمدًا أيمن حسن سبق 2021-06-18 تُكثف أجهزة الأمن المصرية، جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس فتاة عمدًا في وضح النهار بأحد شوارع مدينة الزقازيق؛ شمالي مصر، والتي حررت بشأنها المجني عليها بلاغًا تتهم فيه قائد السيارة بالشروع في قتلها.



وفي التفاصيل، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها، كانت البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، بلاغًا من "شيماء. م. م. س"، 32 سنة، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسيارته والشروع في قتلها.



وأوضحت الفتاة في بلاغها، أنها لامست دون قصد مرآة سيارة أثناء عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ بمدينة الزقازيق، ما تسبب في غضب قائد السيارة منها وتعنيفها، لكنها اعتذرت له عما حدث ومضت في طريقها، قبل أن تفاجأ به يقود سيارته مُسرعًا ويدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها.



وكشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة بالشارع، كيف قاد الرجل سيارته وتوجه نحو الفتاة من الخلف بسرعة كبيرة، وصدمها بقوة وعنف، حتى طارت في الهواء وسقطت أرضًا، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لاذ المتهم بالفرار.



ومن خلال التحريات الأولية، ومقطع الفيديو تم تحديد رقم السيارة، وتبيّن أنها مملوكة لموظف، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.



وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 01:08 AM

لأغرب سبب.. شاهد سائقًا يدهس فتاة مصرية عمدًا أجهزة الأمن تواصل البحث عن المتهم





A A A





52 مشاركة

تُكثف أجهزة الأمن المصرية، جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس فتاة عمدًا في وضح النهار بأحد شوارع مدينة الزقازيق؛ شمالي مصر، والتي حررت بشأنها المجني عليها بلاغًا تتهم فيه قائد السيارة بالشروع في قتلها.



وفي التفاصيل، قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها، كانت البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، بلاغًا من "شيماء. م. م. س"، 32 سنة، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسيارته والشروع في قتلها.



وأوضحت الفتاة في بلاغها، أنها لامست دون قصد مرآة سيارة أثناء عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ بمدينة الزقازيق، ما تسبب في غضب قائد السيارة منها وتعنيفها، لكنها اعتذرت له عما حدث ومضت في طريقها، قبل أن تفاجأ به يقود سيارته مُسرعًا ويدهسها متعمدًا الانتقام منها والشروع في قتلها.



وكشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة بالشارع، كيف قاد الرجل سيارته وتوجه نحو الفتاة من الخلف بسرعة كبيرة، وصدمها بقوة وعنف، حتى طارت في الهواء وسقطت أرضًا، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لاذ المتهم بالفرار.



ومن خلال التحريات الأولية، ومقطع الفيديو تم تحديد رقم السيارة، وتبيّن أنها مملوكة لموظف، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.



وبالعرض على النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وفحص مقطع الفيديو الخاص بواقعة الدهس.