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الرياض.. 38 % من المصابين بفيروس كورونا في العاصمة يغادرون المستشفى

خمس مدن سعودية غادرت قائمة الحالات النشطة بالفيروس نتيجة التعافي

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ممن تلقوا العلاج وغادروا المستشفى بحسب بيانات وزارة الصحة في "الرياض" الـ2400 شخص وهو ما يشكل 38% من إجمالي الحالات المسجلة والبالغ عددها 6316 حالة فيما بلغ عدد المتوفين 15حالة.


من جهة أخرى ارتفعت حالات التعافي في جميع المناطق لتصل إلى 11457 أي ما نسبته 29% من إجمالي عدد الإصابات 39048 حالة حيث جاءت مكة المكرمة أولاً بـ3031 حالة ثم الرياض 2423 حالة، تلتها جدة 1985 ثم المدينة المنورة 1374.

وكانت خمس مدن سعودية قد غادرت قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.


ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. 38 % من المصابين بفيروس كورونا في العاصمة يغادرون المستشفى
سبق

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ممن تلقوا العلاج وغادروا المستشفى بحسب بيانات وزارة الصحة في "الرياض" الـ2400 شخص وهو ما يشكل 38% من إجمالي الحالات المسجلة والبالغ عددها 6316 حالة فيما بلغ عدد المتوفين 15حالة.


من جهة أخرى ارتفعت حالات التعافي في جميع المناطق لتصل إلى 11457 أي ما نسبته 29% من إجمالي عدد الإصابات 39048 حالة حيث جاءت مكة المكرمة أولاً بـ3031 حالة ثم الرياض 2423 حالة، تلتها جدة 1985 ثم المدينة المنورة 1374.

وكانت خمس مدن سعودية قد غادرت قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.


ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:14 PM

الرياض.. 38 % من المصابين بفيروس كورونا في العاصمة يغادرون المستشفى

خمس مدن سعودية غادرت قائمة الحالات النشطة بالفيروس نتيجة التعافي

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قاسم الخبراني - الرياض
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تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ممن تلقوا العلاج وغادروا المستشفى بحسب بيانات وزارة الصحة في "الرياض" الـ2400 شخص وهو ما يشكل 38% من إجمالي الحالات المسجلة والبالغ عددها 6316 حالة فيما بلغ عدد المتوفين 15حالة.


من جهة أخرى ارتفعت حالات التعافي في جميع المناطق لتصل إلى 11457 أي ما نسبته 29% من إجمالي عدد الإصابات 39048 حالة حيث جاءت مكة المكرمة أولاً بـ3031 حالة ثم الرياض 2423 حالة، تلتها جدة 1985 ثم المدينة المنورة 1374.

وكانت خمس مدن سعودية قد غادرت قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.


ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

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