النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة اللبنانية" تطالب بإخلاء الأسرَّة لصالح الحالات الطارئة من جرحى الانفجار

الهيئات الصحية والمدنية بصيدا استنفرت لاستقبال المصابين.. ودعوات للتبرع بالدم

طالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات عمومًا بتطبيق الطوارئ الطبية، وإخلاء الأسرّة من الحالات الباردة والمتوسطة. فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت بعد أن امتلأت مستشفياتها.

وتفصيلاً، كانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام قد نشرت بيانًا لوزارة الصحة العامة، طالبت فيه المستشفيات عمومًا بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرّة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة، واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وُجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى؛ إذ توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.

وأوضحت أن عددًا من المستشفيات في صيدا استقبلت عددًا من جرحى انفجار بيروت، نُقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة اللبنانية" تطالب بإخلاء الأسرَّة لصالح الحالات الطارئة من جرحى الانفجار
سبق

طالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات عمومًا بتطبيق الطوارئ الطبية، وإخلاء الأسرّة من الحالات الباردة والمتوسطة. فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت بعد أن امتلأت مستشفياتها.

وتفصيلاً، كانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام قد نشرت بيانًا لوزارة الصحة العامة، طالبت فيه المستشفيات عمومًا بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرّة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة، واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وُجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى؛ إذ توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.

وأوضحت أن عددًا من المستشفيات في صيدا استقبلت عددًا من جرحى انفجار بيروت، نُقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
12:58 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:02 AM

"الصحة اللبنانية" تطالب بإخلاء الأسرَّة لصالح الحالات الطارئة من جرحى الانفجار

الهيئات الصحية والمدنية بصيدا استنفرت لاستقبال المصابين.. ودعوات للتبرع بالدم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
1
1,167

طالبت وزارة الصحة اللبنانية المستشفيات عمومًا بتطبيق الطوارئ الطبية، وإخلاء الأسرّة من الحالات الباردة والمتوسطة. فيما تداعت الهيئات الصحية في مدينة صيدا لنجدة العاصمة بيروت بعد أن امتلأت مستشفياتها.

وتفصيلاً، كانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للإعلام قد نشرت بيانًا لوزارة الصحة العامة، طالبت فيه المستشفيات عمومًا بتطبيق خطة الطوارئ الطبية لناحية إخلاء أسرّة الحالات الباردة والمتوسطة لصالح الحالات الطارئة، واعتماد الإجراءات الوقائية اللازمة.

ولفتت الوكالة الانتباه إلى تداعي مدينة صيدا بهيئاتها الصحية والمدنية لنجدة العاصمة بيروت في المصاب الجلل الذي أصابها، وذلك من خلال الدعوات التي وُجهت للتبرع بالدم للمصابين والجرحى؛ إذ توافد الصيداويون للتبرع بالدم في مراكز المدينة لنقل الدم التابع للصليب الأحمر اللبناني في صيدا، فيما توجهت فرق طبية من أطباء ومسعفين لبنانيين وفلسطينيين للمساعدة في إسعاف الجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.

وأوضحت أن عددًا من المستشفيات في صيدا استقبلت عددًا من جرحى انفجار بيروت، نُقلوا إليها بعدما امتلأت مستشفيات بيروت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,139
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,396

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة