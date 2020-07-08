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فرنسا لن تفرض إغلاقًا عامًّا إذا ضربتها موجة ثانية من "كورونا"

"كاستيكس" اعتبر أن الأوضاع لا تحتمل

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده لن تشهد فرض عزل جديد في حال حصول موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا.

وبيّن "كاستيكس" أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا لا يتحملان إغلاقًا عامًّا كاملًا بشكل مطلق كما حدث في شهر مارس(آذار)؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أنه سيتخذ تدابير محددة لجعل بلاده مستعدة لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، وأهمها فرض إغلاق موجّه لمنطقة أو مدينة تشهد ارتفاعًا في الإصابات.

وشدّد "كاستيكس" على أنه عند اتخاذ أي تدابير إضافية للحد من انتشار الوباء، سيتوجّب الأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي ومقدرة الشعب على التعامل في ظلّها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا لن تفرض إغلاقًا عامًّا إذا ضربتها موجة ثانية من "كورونا"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده لن تشهد فرض عزل جديد في حال حصول موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا.

وبيّن "كاستيكس" أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا لا يتحملان إغلاقًا عامًّا كاملًا بشكل مطلق كما حدث في شهر مارس(آذار)؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أنه سيتخذ تدابير محددة لجعل بلاده مستعدة لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، وأهمها فرض إغلاق موجّه لمنطقة أو مدينة تشهد ارتفاعًا في الإصابات.

وشدّد "كاستيكس" على أنه عند اتخاذ أي تدابير إضافية للحد من انتشار الوباء، سيتوجّب الأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي ومقدرة الشعب على التعامل في ظلّها.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
05:48 PM

فرنسا لن تفرض إغلاقًا عامًّا إذا ضربتها موجة ثانية من "كورونا"

"كاستيكس" اعتبر أن الأوضاع لا تحتمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده لن تشهد فرض عزل جديد في حال حصول موجة إصابات ثانية بفيروس كورونا.

وبيّن "كاستيكس" أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا لا يتحملان إغلاقًا عامًّا كاملًا بشكل مطلق كما حدث في شهر مارس(آذار)؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أنه سيتخذ تدابير محددة لجعل بلاده مستعدة لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، وأهمها فرض إغلاق موجّه لمنطقة أو مدينة تشهد ارتفاعًا في الإصابات.

وشدّد "كاستيكس" على أنه عند اتخاذ أي تدابير إضافية للحد من انتشار الوباء، سيتوجّب الأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي ومقدرة الشعب على التعامل في ظلّها.

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