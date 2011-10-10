مواطنون يشيدون بجهود الدولة في مشكلة الإسكان: اقتربنا من حل المعضلة

"الدليجان": تفهم احتياجات المواطنين أنتج رقمًا كبيرًا لتوزيع الأراضي المجانية

عبّر مواطنون عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة لإنهاء مشكلة السكن في المملكة؛ مشيرين إلى متابعتهم المستمرة للبرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا، وساعدت كثيرين لتحقيق حلمهم.

وقال مواطنون: إن الدولة تواكب من خلال جهود وزارة الإسكان، احتياجات المواطن؛ منوهين بأن الخدمات والعروض المطروحة تصل إلى طموح الجميع.

وأشاروا إلى أن الحصول على المسكن المناسب، بات متاحًا لكل مواطن بعدما فتحت الوزارة الباب على مصراعيه، وقدّمت حلولًا وخيارات، تناسب ظروف الجميع.

وقال المواطن خالد الحارث: إن المتقدمين للحصول على مساكن وجدوا فرصًا كثيرة بخلاف ما كان سائدًا في السابق؛ مؤكدًا أنه يسعى حاليًا لمراجعة شروط الوزارة للتقديم والحصول على مسكن.

وأشار إلى أن سبل التقدم -بحسب أشخاص يعرفهم- أصبحت سهلة وفي متناول اليد؛ مؤكدًا أن برنامج الأراضي المجانية سيختصر عليه مسافة كبيرة للحصول على مسكن العمر الذي طالما حلم به.

ولفت "الحارث" إلى أن الأرقام والإحصائيات التي تظهر عن طريق الوسائل الإعلامية حول إنجازات الحكومة في هذا المجال، أمر مبشّر بالخير؛ مضيفًا: "القادم سيكون أفضل بالتأكيد".

وعبّر المواطن بالقاسم يحيى، عن إعجابه بالحلول السكنية التي تطرحها الدولة؛ مشيدًا بقرار تقديم أراضي مجانية للمواطنين. وأضاف: "هذا القرار يزيل الكثير من المسؤولية الملقاة على كاهل المواطن؛ حيث إنه يسمح له بالشروع في إنجاز منزله والحصول عليه"؛ موضحًا أن هذا القرار يعتبر "تاريخيًّا" ويُحسب للوزارة التي تعمل بصمت وتضع النتائج للمستفيد.

ويبلغ عدد الأراضي المجانية التي وزعتها الدولة على المواطنين، منذ بداية العمل بهذا البرنامج، نحو ٣١.٩ ألف قطعة، بمعدل ١٥١ قطعة أرض يوميًّا.

أما المواطن عبدالله القحطاني؛ فأكد أن ما قدمته وزارة الإسكان حتى الآن أمر مبشر بالخير، ويبهج المواطن في الدرجة الأولى؛ مشيرًا إلى أن كل ذلك يدل على حرص القيادة الرشيدة على صالح أبنائها المواطنين، وجهد ومتابعة وزير الإسكان الذي عمل طيلة الفترة الماضية -ولا يزال- يمضي قدمًا في حصد المزيد من النجاح في المجال الإسكاني.

وقال القحطاني: إن منح كل مواطن مستحق مسكنًا له ولأسرته؛ أمر يبهج جميع أبناء الوطن، متوقعًا للوزارة المزيد من النجاح من خلال الاستمرار على هذا النهج المتميز.

بدوره، أكد عضو اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان، أن قُرب وزارة الإسكان من احتياجات المواطنين؛ أنتج رقمًا كبيرًا من توزيع الأراضي المجانية؛ موضحًا أنه ذا جزء من برامج الوزارة المقدمة للمواطنين.

وقال الدليجان: "يدل هذا التقدم على حرص حكومتنا الرشيدة على مواطنيها واستقرار حياتهم".

وخلال الفترة الماضية نجحت الحكومة في تحقيق تقدم كبير على طريق حل مشكلة الإسكان بالمملكة، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي تَبَنّتها وزارة الإسكان، وساعدت المواطن في الحصول على مسكنه وفق ظروفه المادية، وفي وقت وجيز.