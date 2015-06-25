وقالت "الجمارك"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": عُثر عليها مخبأةً بين الأطعمة.

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي، من ضبط خمس قطع جلدية تستخدم لأعمال السحر والشعوذة مع أحد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي.

"الجمارك" تضبط 5 قطع جلدية تستخدم في السحر بمطار الملك فهد ذياب الشمري سبق 2021-06-25 تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي، من ضبط خمس قطع جلدية تستخدم لأعمال السحر والشعوذة مع أحد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي. وقالت "الجمارك"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": عُثر عليها مخبأةً بين الأطعمة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 02:07 PM

"الجمارك" تضبط 5 قطع جلدية تستخدم في السحر بمطار الملك فهد كانت بحوزة أحد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي





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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي، من ضبط خمس قطع جلدية تستخدم لأعمال السحر والشعوذة مع أحد الركاب القادمين عبر منفذ مطار الملك فهد الدولي.

وقالت "الجمارك"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": عُثر عليها مخبأةً بين الأطعمة.