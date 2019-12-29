"تعليم الشرقية": نتائج الاختبارات حتى اللحظة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة

"الباحص" دعا الأسر لتهيئة الأجواء لأبنائهم

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص وقوف مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، والقيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول منذ باكورة انطلاقتها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقومون بها والمجدولة سابقاً، والوقوف على قاعات الاختبارات بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة، واطلاعهم على أعمال اللجان وغرف الكنترول، إلى جانب وقوفهم على أداء الطلاب.

ولفت "الباحص" إلى طمأنة مدير التعليم، أولياء الأمور إلى أن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية إضافة للمتوسطة والثانوية، تدعو حتى الآن إلى التفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تُذكر.

وأكد أن إدارة تعليم المنطقة سخرت كل إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات؛ للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة، ووضع فرص التحسين لها، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها التنسيق مع إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات، وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة، والتي أنجزت مهامها بشكل يدعو للفخر برجال أمننا البواسل.

وأشار "الباحص" لدعوة مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، إلى ضرورة تهيئة الأسرة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلبة الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية التفات الطلبة أثناء الاختبار لقراءة الأسئلة بتمعن وتخصيص وقتاً كافياً للإجابة عن كل سؤال.