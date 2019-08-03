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فيديو الرعب.. لماذا تجري امرأة صارخة في الطائرة؟ وما سر الطائر الأسود؟

كان الجميع يحاول الاختباء وسط الفوضى والظلام

فجأة نشاهد امرأة وهي تجري صارخة في ظلام ممر مقصورة الطائرة، ويظهر في عمق المكان ملامح طائر أسود، يطير بسرعة، كأنه الخوف والرعب يطاردان المرأة، بينما تتصاعد الصرخات من أرجاء المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه المشاهد الفوضوية على متن طائرة خطوط سبيريت الجوية الأمريكية، وذلك أثناء رحلة ليلية متجهة إلى مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي.

وقالت الصحيفة إن الراكب بيتر سكاتيني التقط فيديو الواقعة، وقام ببثه على موقع "تويتر"، وتحدث عن الفوضى التي تسبب بها الخفاش، الذي ظل يطير ذهابًا وجيئة بينما يركض بعض الراكب المذعورين بحثًا عن مكان أو ركن يختبئون فيه من الطائر، ويردد البعض "يا إلهي!".

ويقول سكاتيني: "حدثت الواقعة بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة. لا أحد يعلم من أين أتى الخفاش. في النهاية تمكَّن شخص من الإمساك بالخفاش حين حاصره بين كوب فارغ وكتاب، ثم تم وضع الخفاش في أحد حمامات الطائرة حتى نهاية الرحلة".

ورغم أن خطوط "سبيريت الجوية" تقدم خدمة منخفضة التكلفة لكن سكاتيني يقول إنه لن يطير على متن طائراتها بعد ذلك.

وتعليقًا على الفيديو يقول بعض رواد "تويتر": "إنها طائرة الخفاش". ويضيف آخر: "ربما نجد في المرة القادمة طائرة الثعابين".

وحسب الصحيفة لم يُصب أحد من الركاب بأذى.

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فيديو الرعب.. لماذا تجري امرأة صارخة في الطائرة؟ وما سر الطائر الأسود؟
سبق

فجأة نشاهد امرأة وهي تجري صارخة في ظلام ممر مقصورة الطائرة، ويظهر في عمق المكان ملامح طائر أسود، يطير بسرعة، كأنه الخوف والرعب يطاردان المرأة، بينما تتصاعد الصرخات من أرجاء المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه المشاهد الفوضوية على متن طائرة خطوط سبيريت الجوية الأمريكية، وذلك أثناء رحلة ليلية متجهة إلى مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي.

وقالت الصحيفة إن الراكب بيتر سكاتيني التقط فيديو الواقعة، وقام ببثه على موقع "تويتر"، وتحدث عن الفوضى التي تسبب بها الخفاش، الذي ظل يطير ذهابًا وجيئة بينما يركض بعض الراكب المذعورين بحثًا عن مكان أو ركن يختبئون فيه من الطائر، ويردد البعض "يا إلهي!".

ويقول سكاتيني: "حدثت الواقعة بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة. لا أحد يعلم من أين أتى الخفاش. في النهاية تمكَّن شخص من الإمساك بالخفاش حين حاصره بين كوب فارغ وكتاب، ثم تم وضع الخفاش في أحد حمامات الطائرة حتى نهاية الرحلة".

ورغم أن خطوط "سبيريت الجوية" تقدم خدمة منخفضة التكلفة لكن سكاتيني يقول إنه لن يطير على متن طائراتها بعد ذلك.

وتعليقًا على الفيديو يقول بعض رواد "تويتر": "إنها طائرة الخفاش". ويضيف آخر: "ربما نجد في المرة القادمة طائرة الثعابين".

وحسب الصحيفة لم يُصب أحد من الركاب بأذى.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
02:13 AM

فيديو الرعب.. لماذا تجري امرأة صارخة في الطائرة؟ وما سر الطائر الأسود؟

كان الجميع يحاول الاختباء وسط الفوضى والظلام

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
5,482

فجأة نشاهد امرأة وهي تجري صارخة في ظلام ممر مقصورة الطائرة، ويظهر في عمق المكان ملامح طائر أسود، يطير بسرعة، كأنه الخوف والرعب يطاردان المرأة، بينما تتصاعد الصرخات من أرجاء المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه المشاهد الفوضوية على متن طائرة خطوط سبيريت الجوية الأمريكية، وذلك أثناء رحلة ليلية متجهة إلى مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي.

وقالت الصحيفة إن الراكب بيتر سكاتيني التقط فيديو الواقعة، وقام ببثه على موقع "تويتر"، وتحدث عن الفوضى التي تسبب بها الخفاش، الذي ظل يطير ذهابًا وجيئة بينما يركض بعض الراكب المذعورين بحثًا عن مكان أو ركن يختبئون فيه من الطائر، ويردد البعض "يا إلهي!".

ويقول سكاتيني: "حدثت الواقعة بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة. لا أحد يعلم من أين أتى الخفاش. في النهاية تمكَّن شخص من الإمساك بالخفاش حين حاصره بين كوب فارغ وكتاب، ثم تم وضع الخفاش في أحد حمامات الطائرة حتى نهاية الرحلة".

ورغم أن خطوط "سبيريت الجوية" تقدم خدمة منخفضة التكلفة لكن سكاتيني يقول إنه لن يطير على متن طائراتها بعد ذلك.

وتعليقًا على الفيديو يقول بعض رواد "تويتر": "إنها طائرة الخفاش". ويضيف آخر: "ربما نجد في المرة القادمة طائرة الثعابين".

وحسب الصحيفة لم يُصب أحد من الركاب بأذى.

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