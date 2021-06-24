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"الشورى" يوافق على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"

وافق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال جلسته الـ 48

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا؛ للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة، ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

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"الشورى" يوافق على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"
سبق

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا؛ للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة، ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:48 AM

"الشورى" يوافق على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"

وافق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال جلسته الـ 48

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على مشروع "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية" المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا؛ للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة، ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

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