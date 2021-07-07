فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء
إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة
أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.
ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ.
فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء
فهد الغبيوي
سبق
2021-07-07
أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.
ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
05:08 PM
فتح التسجيل والقبول للطالبات بجامعة شقراء
إلكتروني ويستمر حتى مطلع ذي الحجة
أعلنت جامعة شقراء عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وإتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ.
ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في التقديم زيارة بوابة القبول من خلال رابط البوابة (admit.su.edu.sa/su)، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة للقبول في الجامعة عبر الرابط الإلكتروني: bit.ly/3prlsiJ.