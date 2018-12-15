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وزير الخارجية يستقبل مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

استعرض معهما العلاقات الثنائية وتطويرها في العديد من المجالات

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وزير الخارجية بيجاني تشوك بول ماشاتيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:11 PM

وزير الخارجية يستقبل مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

استعرض معهما العلاقات الثنائية وتطويرها في العديد من المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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