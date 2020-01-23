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مركز الوقاية من الأمراض ينفي وجود أي حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية

رداً على مزاعم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية باكتشاف إصابة ممرضة بعسير

نفى مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وجود أي حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية حتى الآن.
جاء ذلك رداً على وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، الذي زعم أنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملن في مستشفى الحياة بالسعودية، طبقاً لـ (CNN).
وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".
وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.
وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 555 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مركز الوقاية من الأمراض كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الوقاية من الأمراض ينفي وجود أي حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية
سبق

نفى مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وجود أي حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية حتى الآن.
جاء ذلك رداً على وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، الذي زعم أنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملن في مستشفى الحياة بالسعودية، طبقاً لـ (CNN).
وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".
وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.
وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 555 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
07:09 PM

مركز الوقاية من الأمراض ينفي وجود أي حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية

رداً على مزاعم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية باكتشاف إصابة ممرضة بعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وجود أي حالات لفيروس كورونا الجديد في السعودية حتى الآن.
جاء ذلك رداً على وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، الذي زعم أنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملن في مستشفى الحياة بالسعودية، طبقاً لـ (CNN).
وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".
وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.
وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 555 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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