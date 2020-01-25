النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعرب عن ندمه.. سجن متطرف فرنسي 22 عامًا لقيادته مجموعة إرهابية في سوريا

الادعاء طالب بمعاقبته لدوره الأساسي في تحريض الشباب

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بسجن المتشدد الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عامًا؛ لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادته مجموعة من المتطرفين الناطقين باللغة الفرنسية، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأفادت القاضية بأنه وللمرة الأولى منذ سجنه في فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2014، عبّر مراد فارس عن ندمه، لكنه يتحمّل مسؤولية أكبر من تلك التي قبِل بتحمّلها.

وبقي مراد فارس (35 عامًا) الذي فرّ من سوريا في صيف العام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتًا في قفص الاتهام عند الإعلان عن الحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشباب، معتبرة أنه لا يوجد أي شعور بـالندم الحقيقي لدى المتهم.

ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء أمس مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة زمنية يجب قضاءها.

باريس محكمة الجنايات الخاصة في باريس السفر إلى سوريا للقتال سجن المتشدد الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عامًا

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعرب عن ندمه.. سجن متطرف فرنسي 22 عامًا لقيادته مجموعة إرهابية في سوريا
سبق

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بسجن المتشدد الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عامًا؛ لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادته مجموعة من المتطرفين الناطقين باللغة الفرنسية، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأفادت القاضية بأنه وللمرة الأولى منذ سجنه في فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2014، عبّر مراد فارس عن ندمه، لكنه يتحمّل مسؤولية أكبر من تلك التي قبِل بتحمّلها.

وبقي مراد فارس (35 عامًا) الذي فرّ من سوريا في صيف العام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتًا في قفص الاتهام عند الإعلان عن الحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشباب، معتبرة أنه لا يوجد أي شعور بـالندم الحقيقي لدى المتهم.

ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء أمس مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة زمنية يجب قضاءها.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
04:59 PM

أعرب عن ندمه.. سجن متطرف فرنسي 22 عامًا لقيادته مجموعة إرهابية في سوريا

الادعاء طالب بمعاقبته لدوره الأساسي في تحريض الشباب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
161

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بسجن المتشدد الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عامًا؛ لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادته مجموعة من المتطرفين الناطقين باللغة الفرنسية، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأفادت القاضية بأنه وللمرة الأولى منذ سجنه في فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2014، عبّر مراد فارس عن ندمه، لكنه يتحمّل مسؤولية أكبر من تلك التي قبِل بتحمّلها.

وبقي مراد فارس (35 عامًا) الذي فرّ من سوريا في صيف العام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتًا في قفص الاتهام عند الإعلان عن الحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشباب، معتبرة أنه لا يوجد أي شعور بـالندم الحقيقي لدى المتهم.

ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء أمس مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة زمنية يجب قضاءها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,339
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,169
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,269

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة