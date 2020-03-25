القبض على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجوُّل في عرعر

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في عرعر قبضت على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجول وحرضوا على القرار وصوروا مخالفاتهم عبر برامج التواصل الاجتماعي.
القبض على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجوُّل في عرعر
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في عرعر قبضت على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجول وحرضوا على القرار وصوروا مخالفاتهم عبر برامج التواصل الاجتماعي.عرعر منع التجول فيروس كورونا الجديد
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القبض على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجوُّل في عرعرعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-25
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:30 PM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:22 AM
القبض على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجوُّل في عرعر
علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في عرعر قبضت على ثلاثة أشخاص خرقوا قرار منع التجول وحرضوا على القرار وصوروا مخالفاتهم عبر برامج التواصل الاجتماعي.
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