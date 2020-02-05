سكان "محمدية صبيا" يشتكون عدم وجود مركز صحي لخدمتهم

قالوا إن أرض المنشأة الصحية حبر على الخارطة

اشتكى عدد من سكان حي المحمدية بصبيا، من عدم وجود مركز للرعاية الصحية الأولية بالحي؛ مما يسبب لهم الكثير من المعاناة أثناء مراجعتهم للمراكز الصحية التابعة للأحياء الأخرى بصبيا.

وأشاروا إلى أنهم يعانون من شدة الازدحام الذي يحول دون تمكنهم من الوصول إلى الطبيب، مطالبين بضرورة إنشاء مركز صحي أسوة بالأحياء الأخرى وإنهاء معاناتهم.

وأكدوا في شكواهم، أنه توجد أرض مخصصة لمنشأة صحية وفقاً لمخطط الحي؛ حيث دوّن عليها "منشأة صحية"، ولكن المفاجأة التي حدثت عندما راجعوا المديرية العامة للشؤون الصحية، والتي أفادت بأنه لا توجد لها أي أرض في المخطط.

وناشد سكان حي المحمدية، الجهات المسؤولة بالنظر في وضع الأرضية التي دون عليها "منشأة صحية" دون إقامة أي مبنى عليها.