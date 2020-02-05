النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكان "محمدية صبيا" يشتكون عدم وجود مركز صحي لخدمتهم

قالوا إن أرض المنشأة الصحية حبر على الخارطة

اشتكى عدد من سكان حي المحمدية بصبيا، من عدم وجود مركز للرعاية الصحية الأولية بالحي؛ مما يسبب لهم الكثير من المعاناة أثناء مراجعتهم للمراكز الصحية التابعة للأحياء الأخرى بصبيا.

وأشاروا إلى أنهم يعانون من شدة الازدحام الذي يحول دون تمكنهم من الوصول إلى الطبيب، مطالبين بضرورة إنشاء مركز صحي أسوة بالأحياء الأخرى وإنهاء معاناتهم.

وأكدوا في شكواهم، أنه توجد أرض مخصصة لمنشأة صحية وفقاً لمخطط الحي؛ حيث دوّن عليها "منشأة صحية"، ولكن المفاجأة التي حدثت عندما راجعوا المديرية العامة للشؤون الصحية، والتي أفادت بأنه لا توجد لها أي أرض في المخطط.

وناشد سكان حي المحمدية، الجهات المسؤولة بالنظر في وضع الأرضية التي دون عليها "منشأة صحية" دون إقامة أي مبنى عليها.

محمدية صبيا مركز صحي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سكان "محمدية صبيا" يشتكون عدم وجود مركز صحي لخدمتهم
سبق

اشتكى عدد من سكان حي المحمدية بصبيا، من عدم وجود مركز للرعاية الصحية الأولية بالحي؛ مما يسبب لهم الكثير من المعاناة أثناء مراجعتهم للمراكز الصحية التابعة للأحياء الأخرى بصبيا.

وأشاروا إلى أنهم يعانون من شدة الازدحام الذي يحول دون تمكنهم من الوصول إلى الطبيب، مطالبين بضرورة إنشاء مركز صحي أسوة بالأحياء الأخرى وإنهاء معاناتهم.

وأكدوا في شكواهم، أنه توجد أرض مخصصة لمنشأة صحية وفقاً لمخطط الحي؛ حيث دوّن عليها "منشأة صحية"، ولكن المفاجأة التي حدثت عندما راجعوا المديرية العامة للشؤون الصحية، والتي أفادت بأنه لا توجد لها أي أرض في المخطط.

وناشد سكان حي المحمدية، الجهات المسؤولة بالنظر في وضع الأرضية التي دون عليها "منشأة صحية" دون إقامة أي مبنى عليها.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:00 PM

سكان "محمدية صبيا" يشتكون عدم وجود مركز صحي لخدمتهم

قالوا إن أرض المنشأة الصحية حبر على الخارطة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
95

اشتكى عدد من سكان حي المحمدية بصبيا، من عدم وجود مركز للرعاية الصحية الأولية بالحي؛ مما يسبب لهم الكثير من المعاناة أثناء مراجعتهم للمراكز الصحية التابعة للأحياء الأخرى بصبيا.

وأشاروا إلى أنهم يعانون من شدة الازدحام الذي يحول دون تمكنهم من الوصول إلى الطبيب، مطالبين بضرورة إنشاء مركز صحي أسوة بالأحياء الأخرى وإنهاء معاناتهم.

وأكدوا في شكواهم، أنه توجد أرض مخصصة لمنشأة صحية وفقاً لمخطط الحي؛ حيث دوّن عليها "منشأة صحية"، ولكن المفاجأة التي حدثت عندما راجعوا المديرية العامة للشؤون الصحية، والتي أفادت بأنه لا توجد لها أي أرض في المخطط.

وناشد سكان حي المحمدية، الجهات المسؤولة بالنظر في وضع الأرضية التي دون عليها "منشأة صحية" دون إقامة أي مبنى عليها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,931
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,484

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة