النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخصائية تجميل بـ"رعاية الرياض": تقنية الهايفو آمنة لشد الوجه وترهلات الجسم

تعتمد على الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة التي تستهدف عدة طبقات

ذكرت د. وسام محمود أخصائية الجلدية والتجميل في مستشفى رعاية الرياض، أنهن مع التقدم بالعمر وملاحظة التجاعيد تصبح الرغبة في الحصول على بشرة نضرة ومشدودة هي الدافع الأكبر للبحث عن طرق وأساليب محاربة التقدم بالسن والعودة بعقارب الزمن إلى الوراء.

وقالت د. "وسام": تقنية الهايفو تعتبر من أحدث التقنيات غير الجراحية لشد الجلد وتجديد إنتاج الكولاجين، وتعتمد هذه التقنية على الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة التي تستهدف عدة طبقات، تشمل الطبقات العميقة تحت الجلد.

وأضافت: يتم تمرير الطاقة عبرها وينتج عنها تحفيز حراري يؤدي إلى إعادة تشكيل كولاجين جديد يساعد على شدّ ورفع الجلد وزيادة متانة الألياف فيه.

وأشارت د. "وسام" إلى أن تقنية الهايفو تعمل على شد الوجه والرقبة والصدر وتحديد الفك السفلي وتحسين الذقن المزدوجة ورفع الحاجبين والوجنتين، وتحسين ثنيات العنق والخطوط الرفيعة حول العين وتعديل الطية الأنفية وشد ترهلات الجسم، والإبطاء من ظهور علامات الشيخوخة على الجلد. ويعتبر العمر الأنسب لإجراء جلسة الهايفو هو الـ30 سنة وما فوق.

وفي إشارة إلى فعاليتها المثبتة وأمانها؛ أردفت: تعتبر تقنية الهايفو آمنة وسريعة، ولوحظ مؤخرًا زيادة الطلب على استخدامها بسبب تأثيرها السريع في شد الجلد وسهولة إجرائها؛ حيث تتميز بالدقة والأمان والسرعة حيث تستغرق الجلسة أقل من 30-40 دقيقة، ولا تحتاج إلى أي تحضيرات أو فترة نقاهة بعدها أو احتياطات معينة.

وتابعت: تظهر نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة وتستمر في التحسن على مدار شهرين إلى 3 أشهر بعد الجلسة، وهي الفترة اللازمة لبناء ألياف جديدة وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعيد للبشرة قوتها وشبابها ونضارتها ويحسن من نوعية الجلد على المدى البعيد، ويدوم مفعول الجلسة قرابة سنة أو أكثر مع الالتزام بتوصيات الطبيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أخصائية تجميل بـ"رعاية الرياض": تقنية الهايفو آمنة لشد الوجه وترهلات الجسم
سبق

ذكرت د. وسام محمود أخصائية الجلدية والتجميل في مستشفى رعاية الرياض، أنهن مع التقدم بالعمر وملاحظة التجاعيد تصبح الرغبة في الحصول على بشرة نضرة ومشدودة هي الدافع الأكبر للبحث عن طرق وأساليب محاربة التقدم بالسن والعودة بعقارب الزمن إلى الوراء.

وقالت د. "وسام": تقنية الهايفو تعتبر من أحدث التقنيات غير الجراحية لشد الجلد وتجديد إنتاج الكولاجين، وتعتمد هذه التقنية على الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة التي تستهدف عدة طبقات، تشمل الطبقات العميقة تحت الجلد.

وأضافت: يتم تمرير الطاقة عبرها وينتج عنها تحفيز حراري يؤدي إلى إعادة تشكيل كولاجين جديد يساعد على شدّ ورفع الجلد وزيادة متانة الألياف فيه.

وأشارت د. "وسام" إلى أن تقنية الهايفو تعمل على شد الوجه والرقبة والصدر وتحديد الفك السفلي وتحسين الذقن المزدوجة ورفع الحاجبين والوجنتين، وتحسين ثنيات العنق والخطوط الرفيعة حول العين وتعديل الطية الأنفية وشد ترهلات الجسم، والإبطاء من ظهور علامات الشيخوخة على الجلد. ويعتبر العمر الأنسب لإجراء جلسة الهايفو هو الـ30 سنة وما فوق.

وفي إشارة إلى فعاليتها المثبتة وأمانها؛ أردفت: تعتبر تقنية الهايفو آمنة وسريعة، ولوحظ مؤخرًا زيادة الطلب على استخدامها بسبب تأثيرها السريع في شد الجلد وسهولة إجرائها؛ حيث تتميز بالدقة والأمان والسرعة حيث تستغرق الجلسة أقل من 30-40 دقيقة، ولا تحتاج إلى أي تحضيرات أو فترة نقاهة بعدها أو احتياطات معينة.

وتابعت: تظهر نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة وتستمر في التحسن على مدار شهرين إلى 3 أشهر بعد الجلسة، وهي الفترة اللازمة لبناء ألياف جديدة وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعيد للبشرة قوتها وشبابها ونضارتها ويحسن من نوعية الجلد على المدى البعيد، ويدوم مفعول الجلسة قرابة سنة أو أكثر مع الالتزام بتوصيات الطبيب.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
05:14 PM

أخصائية تجميل بـ"رعاية الرياض": تقنية الهايفو آمنة لشد الوجه وترهلات الجسم

تعتمد على الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة التي تستهدف عدة طبقات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,710

ذكرت د. وسام محمود أخصائية الجلدية والتجميل في مستشفى رعاية الرياض، أنهن مع التقدم بالعمر وملاحظة التجاعيد تصبح الرغبة في الحصول على بشرة نضرة ومشدودة هي الدافع الأكبر للبحث عن طرق وأساليب محاربة التقدم بالسن والعودة بعقارب الزمن إلى الوراء.

وقالت د. "وسام": تقنية الهايفو تعتبر من أحدث التقنيات غير الجراحية لشد الجلد وتجديد إنتاج الكولاجين، وتعتمد هذه التقنية على الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة التي تستهدف عدة طبقات، تشمل الطبقات العميقة تحت الجلد.

وأضافت: يتم تمرير الطاقة عبرها وينتج عنها تحفيز حراري يؤدي إلى إعادة تشكيل كولاجين جديد يساعد على شدّ ورفع الجلد وزيادة متانة الألياف فيه.

وأشارت د. "وسام" إلى أن تقنية الهايفو تعمل على شد الوجه والرقبة والصدر وتحديد الفك السفلي وتحسين الذقن المزدوجة ورفع الحاجبين والوجنتين، وتحسين ثنيات العنق والخطوط الرفيعة حول العين وتعديل الطية الأنفية وشد ترهلات الجسم، والإبطاء من ظهور علامات الشيخوخة على الجلد. ويعتبر العمر الأنسب لإجراء جلسة الهايفو هو الـ30 سنة وما فوق.

وفي إشارة إلى فعاليتها المثبتة وأمانها؛ أردفت: تعتبر تقنية الهايفو آمنة وسريعة، ولوحظ مؤخرًا زيادة الطلب على استخدامها بسبب تأثيرها السريع في شد الجلد وسهولة إجرائها؛ حيث تتميز بالدقة والأمان والسرعة حيث تستغرق الجلسة أقل من 30-40 دقيقة، ولا تحتاج إلى أي تحضيرات أو فترة نقاهة بعدها أو احتياطات معينة.

وتابعت: تظهر نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة وتستمر في التحسن على مدار شهرين إلى 3 أشهر بعد الجلسة، وهي الفترة اللازمة لبناء ألياف جديدة وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعيد للبشرة قوتها وشبابها ونضارتها ويحسن من نوعية الجلد على المدى البعيد، ويدوم مفعول الجلسة قرابة سنة أو أكثر مع الالتزام بتوصيات الطبيب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة