وحدة "مراقبة الطيور".. تجربة رائدة من "تويتر" لمكافحة المعلومات المضللة

أداة تجريبية تخضع لجهود التنظيم الأساسي ضد كل المعلومات المضللة عبر الإنترنت

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" عن تدشينها وحدة جديدة تحت اسم "مراقبة الطيور"، والتي تم وصفها بأنها "تجربة رائدة".

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن وحدة "مراقبة الطيور" مهتمة بمكافحة المعلومات المضللة.

ولا تزال خدمة "مراقبة الطيور" أداة تجريبية، تخضع لجهود التنظيم الأساسي ضد كل المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

ورصد مستشار وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، في لقطات شاشة كافة مميزات تقنية "مراقبة الطيور"، وكيف يمكن تشغيل تلك الأداة، وكيف يمكن أن يستخدم أي شخص تقنيات كتم الصوت والحظر والإبلاغ عن المعلومات المضللة.

وقال المسؤول إن تلك التقنية تهدف "استكشاف عدد من الطرق لمعالجة المعلومات المضللة، وتوفير المزيد من السياق لتغريدات تويتر، وستختبر العديد من الطرق المختلفة لمعالجة تلك الأزمة".