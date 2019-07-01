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كتابات العدل المتنقلة تنفذ 29 ألف عملية للمستفيدين من كبار السن والمرضى مجاناً

تأتي دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020

قدمت كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها قبل سنتين خدمات التوثيق لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 21 مدينة من مختلف المناطق، إضافةً إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وتوفر وزارة العدل الخدمات للمستفيدين في أماكنهم مجاناً وبشكل فوري، بما يوفر الوقت والجهد عليهم.

وقالت الوزارة: إن الخدمة التي تعد إحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصلت إلى 21 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، إضافةً إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة نحو 29 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية، ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني MNP@MOJ.GOV.SA.

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كتابات العدل المتنقلة تنفذ 29 ألف عملية للمستفيدين من كبار السن والمرضى مجاناً
سبق

قدمت كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها قبل سنتين خدمات التوثيق لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 21 مدينة من مختلف المناطق، إضافةً إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وتوفر وزارة العدل الخدمات للمستفيدين في أماكنهم مجاناً وبشكل فوري، بما يوفر الوقت والجهد عليهم.

وقالت الوزارة: إن الخدمة التي تعد إحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصلت إلى 21 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، إضافةً إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة نحو 29 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية، ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني MNP@MOJ.GOV.SA.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
02:15 PM

كتابات العدل المتنقلة تنفذ 29 ألف عملية للمستفيدين من كبار السن والمرضى مجاناً

تأتي دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها قبل سنتين خدمات التوثيق لكبار السن والمرضى ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة في 21 مدينة من مختلف المناطق، إضافةً إلى الخدمات الخاصة بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وتوفر وزارة العدل الخدمات للمستفيدين في أماكنهم مجاناً وبشكل فوري، بما يوفر الوقت والجهد عليهم.

وقالت الوزارة: إن الخدمة التي تعد إحدى مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وصلت إلى 21 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، إضافةً إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.

ونفذت الوزارة من خلال هذه الخدمة نحو 29 ألف عملية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري.

ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية، ليصلهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.

وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستطيع المستفيد التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد (920025888)، أو البريد الإلكتروني MNP@MOJ.GOV.SA.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
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