النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير الشمالية" يرعى حفل "صيفنا مهارات" ويكرّم الجهات المشاركة

"الشهري": المبادرة تدعم الشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الثلاثاء؛ حفل مبادرة "صيفنا مهارات"، على مسرح كلية العلوم بجامعة المنطقة.

وعُزف السلام الملكي بعد بداية الحفل، ثم بُدِئَ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، كلمة أكد خلالها أن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها الأمير فيصل بن خالد عبر حزمة من برامج التدريب التي عقدت في الصيف؛ أسهمت بفاعلية في استثمار أوقات فراغ الشباب بالمجالات التعليمية والتثقيفية والتوعوية.

وقال: إن الجامعة أسهمت في المبادرة من خلال تقديم الدورات التدريبية في علوم الحاسب والتقنية والعلوم الهندسية المتنوعة، وتنظيم دورة تدريبية عن أنظمة الطاقة الشمسية، ودورة أخرى عن كيفية تسجيل "براءة الاختراع"، مشيدًا بالأثر الإيجابي لهذه المبادرة، في إطار دعم واهتمام وعناية أمير المنطقة بالشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن المبادرة، استهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عمومًا، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب الرياضية والفنون والآداب على وجه الخصوص، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر الفراغ المتعددة.

ثم كرم الجهات المشاركة في مبادرة "صيفنا مهارات"؛ "جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والشؤون الصحية، والنادي الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون، وأمانة المنطقة، وفرعي وزارة العمل، والشؤون الإسلامية".

بعد ذلك تسلّم أمير منطقة الحدود الشمالية، درعًا تذكاريًّا من اللجنة المنظمة لمبادرة "صيفنا مهارات"، سلمها مدير جامعة الحدود الشمالية.

أمير الشمالية صيفنا مهارات جامعة الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمير الشمالية" يرعى حفل "صيفنا مهارات" ويكرّم الجهات المشاركة
سبق

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الثلاثاء؛ حفل مبادرة "صيفنا مهارات"، على مسرح كلية العلوم بجامعة المنطقة.

وعُزف السلام الملكي بعد بداية الحفل، ثم بُدِئَ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، كلمة أكد خلالها أن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها الأمير فيصل بن خالد عبر حزمة من برامج التدريب التي عقدت في الصيف؛ أسهمت بفاعلية في استثمار أوقات فراغ الشباب بالمجالات التعليمية والتثقيفية والتوعوية.

وقال: إن الجامعة أسهمت في المبادرة من خلال تقديم الدورات التدريبية في علوم الحاسب والتقنية والعلوم الهندسية المتنوعة، وتنظيم دورة تدريبية عن أنظمة الطاقة الشمسية، ودورة أخرى عن كيفية تسجيل "براءة الاختراع"، مشيدًا بالأثر الإيجابي لهذه المبادرة، في إطار دعم واهتمام وعناية أمير المنطقة بالشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن المبادرة، استهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عمومًا، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب الرياضية والفنون والآداب على وجه الخصوص، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر الفراغ المتعددة.

ثم كرم الجهات المشاركة في مبادرة "صيفنا مهارات"؛ "جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والشؤون الصحية، والنادي الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون، وأمانة المنطقة، وفرعي وزارة العمل، والشؤون الإسلامية".

بعد ذلك تسلّم أمير منطقة الحدود الشمالية، درعًا تذكاريًّا من اللجنة المنظمة لمبادرة "صيفنا مهارات"، سلمها مدير جامعة الحدود الشمالية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:35 PM

"أمير الشمالية" يرعى حفل "صيفنا مهارات" ويكرّم الجهات المشاركة

"الشهري": المبادرة تدعم الشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع

A A A
بندر الدغمي - عرعر
0
26

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الثلاثاء؛ حفل مبادرة "صيفنا مهارات"، على مسرح كلية العلوم بجامعة المنطقة.

وعُزف السلام الملكي بعد بداية الحفل، ثم بُدِئَ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، كلمة أكد خلالها أن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها الأمير فيصل بن خالد عبر حزمة من برامج التدريب التي عقدت في الصيف؛ أسهمت بفاعلية في استثمار أوقات فراغ الشباب بالمجالات التعليمية والتثقيفية والتوعوية.

وقال: إن الجامعة أسهمت في المبادرة من خلال تقديم الدورات التدريبية في علوم الحاسب والتقنية والعلوم الهندسية المتنوعة، وتنظيم دورة تدريبية عن أنظمة الطاقة الشمسية، ودورة أخرى عن كيفية تسجيل "براءة الاختراع"، مشيدًا بالأثر الإيجابي لهذه المبادرة، في إطار دعم واهتمام وعناية أمير المنطقة بالشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع.

وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن المبادرة، استهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عمومًا، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب الرياضية والفنون والآداب على وجه الخصوص، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر الفراغ المتعددة.

ثم كرم الجهات المشاركة في مبادرة "صيفنا مهارات"؛ "جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والشؤون الصحية، والنادي الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون، وأمانة المنطقة، وفرعي وزارة العمل، والشؤون الإسلامية".

بعد ذلك تسلّم أمير منطقة الحدود الشمالية، درعًا تذكاريًّا من اللجنة المنظمة لمبادرة "صيفنا مهارات"، سلمها مدير جامعة الحدود الشمالية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,742
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,203
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,365

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة