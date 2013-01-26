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الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن عمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر؛ انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا مقار سكن عمالة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأفاد بأنه بمباشرة الحادثة أقروا بارتكاب حادثتين بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن عمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر؛ انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا مقار سكن عمالة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأفاد بأنه بمباشرة الحادثة أقروا بارتكاب حادثتين بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:31 PM
اخر تعديل
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:39 AM

الإطاحة بمواطنين ومخالف اقتحموا سكن عمالة وسلبوهم ما بحوزتهم منتحلين صفة رجال أمن بالرياض

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر؛ انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا مقار سكن عمالة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأفاد بأنه بمباشرة الحادثة أقروا بارتكاب حادثتين بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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