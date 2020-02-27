"هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء
أكد لوزيرة خارجية السويد أن الميليشيا لم يجنحوا للسلام مطلقًا ولا رغبة لديهم بذلكاليمن الرئيس اليمني عبد ربه هادي مليشيا الحوثي
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"هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-27
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:02 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:23 AM
"هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء
أكد لوزيرة خارجية السويد أن الميليشيا لم يجنحوا للسلام مطلقًا ولا رغبة لديهم بذلك
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