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"هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء

أكد لوزيرة خارجية السويد أن الميليشيا لم يجنحوا للسلام مطلقًا ولا رغبة لديهم بذلك

اليمن الرئيس اليمني عبد ربه هادي مليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء
سبق
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:02 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:23 AM

"هادي": الحوثي يسعى لإشعال حرب شاملة بمأرب والجوف وتعز وصعدة والبيضاء

أكد لوزيرة خارجية السويد أن الميليشيا لم يجنحوا للسلام مطلقًا ولا رغبة لديهم بذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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