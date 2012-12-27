لاقت بادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أصداء واسعة محليًا وعالميًا، وتبعها إقبال كبير على مراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي. ويعكس هذا الإقبال الكثيف بعد بادرة ولي العهد، ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسموه وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوئها. ونبعت بادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتلقي لقاح كورونا عن حرصه الشديد وإيمانه القوي بأهمية تطمين الشعب على سلامة ومأمونية اللقاح، وهو ما انعكس بشكل لافت على عمليات التسجيل الكبيرة التي تلت تلك البادرة. وتترجم هذه البادرة ثقة ولي العهد الكبيرة في القطاعين الصحي والدوائي في المملكة وبالخيارات التي قدموها ويقدمونها في إطار العمل الخاص بتحصين المواطنين والمقيمين من كورونا باللقاحات الأكثر مأمونية وفاعلية. كما تؤكد الاستجابة الشعبية الكبيرة لتلقي لقاح كورونا بعد بادرة سمو ولي العهد ، مدى قوة تأثير شخصية الأمير محمد بن سلمان كقائد ملهم مُحب لشعبه والقاطنين على أرض المملكة. يُذكر أن فيديو بادرة ولي العهد بتلقيه الجرعة الأولى للقاح كورونا ، قد حصد ما يقرب من 20 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على منصة وكالة الأنباء السعودية فقط ، فيما حصدت ملايين المشاهدات على عددٍ من المنصات الأخرى المحلية والعالمية.

القائد الملهم .. بادرة ولي العهد بتلقي لقاح كورونا تضاعف الإقبال على مراكز التطعيم بدر الجبل سبق 2020-12-26 لاقت بادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أصداء واسعة محليًا وعالميًا، وتبعها إقبال كبير على مراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.



ويعكس هذا الإقبال الكثيف بعد بادرة ولي العهد، ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسموه وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوئها.



ونبعت بادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتلقي لقاح كورونا عن حرصه الشديد وإيمانه القوي بأهمية تطمين الشعب على سلامة ومأمونية اللقاح، وهو ما انعكس بشكل لافت على عمليات التسجيل الكبيرة التي تلت تلك البادرة.



وتترجم هذه البادرة ثقة ولي العهد الكبيرة في القطاعين الصحي والدوائي في المملكة وبالخيارات التي قدموها ويقدمونها في إطار العمل الخاص بتحصين المواطنين والمقيمين من كورونا باللقاحات الأكثر مأمونية وفاعلية.



كما تؤكد الاستجابة الشعبية الكبيرة لتلقي لقاح كورونا بعد بادرة سمو ولي العهد ، مدى قوة تأثير شخصية الأمير محمد بن سلمان كقائد ملهم مُحب لشعبه والقاطنين على أرض المملكة.



يُذكر أن فيديو بادرة ولي العهد بتلقيه الجرعة الأولى للقاح كورونا ، قد حصد ما يقرب من 20 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على منصة وكالة الأنباء السعودية فقط ، فيما حصدت ملايين المشاهدات على عددٍ من المنصات الأخرى المحلية والعالمية.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 11:39 PM

القائد الملهم .. بادرة ولي العهد بتلقي لقاح كورونا تضاعف الإقبال على مراكز التطعيم هذا الإقبال الكثيف يعكس ثقة السعوديين والمقيمين في قيادته الحكيمة لهذه الأزمة





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لاقت بادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أصداء واسعة محليًا وعالميًا، وتبعها إقبال كبير على مراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.



ويعكس هذا الإقبال الكثيف بعد بادرة ولي العهد، ثقة السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسموه وقيادته الحكيمة لهذه الأزمة حتى قبل نشوئها.



ونبعت بادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتلقي لقاح كورونا عن حرصه الشديد وإيمانه القوي بأهمية تطمين الشعب على سلامة ومأمونية اللقاح، وهو ما انعكس بشكل لافت على عمليات التسجيل الكبيرة التي تلت تلك البادرة.



وتترجم هذه البادرة ثقة ولي العهد الكبيرة في القطاعين الصحي والدوائي في المملكة وبالخيارات التي قدموها ويقدمونها في إطار العمل الخاص بتحصين المواطنين والمقيمين من كورونا باللقاحات الأكثر مأمونية وفاعلية.



كما تؤكد الاستجابة الشعبية الكبيرة لتلقي لقاح كورونا بعد بادرة سمو ولي العهد ، مدى قوة تأثير شخصية الأمير محمد بن سلمان كقائد ملهم مُحب لشعبه والقاطنين على أرض المملكة.



يُذكر أن فيديو بادرة ولي العهد بتلقيه الجرعة الأولى للقاح كورونا ، قد حصد ما يقرب من 20 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على منصة وكالة الأنباء السعودية فقط ، فيما حصدت ملايين المشاهدات على عددٍ من المنصات الأخرى المحلية والعالمية.