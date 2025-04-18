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بالصور.. قوات الحرس تراقب حركة طرقات الرياض تحت المطر

الأفراد والضباط تمكنوا من منع التجول وتأكدوا من نظامية المركبات

واصل أفراد وضباط الحرس الوطني تنفيذ مهام منع التجول منتصف الليلة الماضية، رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الرياض.

ووسط امتلاء الشوارع في وقت وجيز بالأمطار التي هطلت، تمكن رجال الحرس الوطني من فرض النقاط الأمنية والتأكد من نظامية المركبات وفق فئات السماح بالتجول، كما استطاعوا ضبط المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. قوات الحرس تراقب حركة طرقات الرياض تحت المطر
سبق

واصل أفراد وضباط الحرس الوطني تنفيذ مهام منع التجول منتصف الليلة الماضية، رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الرياض.

ووسط امتلاء الشوارع في وقت وجيز بالأمطار التي هطلت، تمكن رجال الحرس الوطني من فرض النقاط الأمنية والتأكد من نظامية المركبات وفق فئات السماح بالتجول، كما استطاعوا ضبط المخالفين.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:11 PM

بالصور.. قوات الحرس تراقب حركة طرقات الرياض تحت المطر

الأفراد والضباط تمكنوا من منع التجول وتأكدوا من نظامية المركبات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
1,633

واصل أفراد وضباط الحرس الوطني تنفيذ مهام منع التجول منتصف الليلة الماضية، رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الرياض.

ووسط امتلاء الشوارع في وقت وجيز بالأمطار التي هطلت، تمكن رجال الحرس الوطني من فرض النقاط الأمنية والتأكد من نظامية المركبات وفق فئات السماح بالتجول، كما استطاعوا ضبط المخالفين.

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