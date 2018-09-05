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وزير الداخلية يكرّم مواطناً أنقذ أسرة من الغرق بمحايل عسير

مكافأة مالية سلّمه إياها مدير الدفاع المدني بالمنطقة

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المواطن إبراهيم بن أحمد شرفي آل مطري؛ تقديراً لجهوده في إنقاذ أسرة من الغرق خلال فترة أمطار ماضية في وادي قنا بمحافظة محايل بمنطقة عسير.

وسلّم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير بمكتبه يوم أمس، المواطن المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده في إنقاذ العائلة.

من جانبه، رفع المواطن إبراهيم آل مطري شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.

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وزير الداخلية يكرّم مواطناً أنقذ أسرة من الغرق بمحايل عسير
سبق

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المواطن إبراهيم بن أحمد شرفي آل مطري؛ تقديراً لجهوده في إنقاذ أسرة من الغرق خلال فترة أمطار ماضية في وادي قنا بمحافظة محايل بمنطقة عسير.

وسلّم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير بمكتبه يوم أمس، المواطن المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده في إنقاذ العائلة.

من جانبه، رفع المواطن إبراهيم آل مطري شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:51 AM

وزير الداخلية يكرّم مواطناً أنقذ أسرة من الغرق بمحايل عسير

مكافأة مالية سلّمه إياها مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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محمد طيران - عسير
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11,124

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المواطن إبراهيم بن أحمد شرفي آل مطري؛ تقديراً لجهوده في إنقاذ أسرة من الغرق خلال فترة أمطار ماضية في وادي قنا بمحافظة محايل بمنطقة عسير.

وسلّم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير بمكتبه يوم أمس، المواطن المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده في إنقاذ العائلة.

من جانبه، رفع المواطن إبراهيم آل مطري شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.

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