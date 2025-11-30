السعودية تدين وتستنكر انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي الصارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي

ناشدت المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات الاستفزازية لحكومة الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتناشد المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية، وتحذِّر من خطورة تداعيات تلك الممارسات.