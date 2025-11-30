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السعودية تدين وتستنكر انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي الصارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي

ناشدت المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات الاستفزازية لحكومة الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتناشد المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية، وتحذِّر من خطورة تداعيات تلك الممارسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين وتستنكر انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي الصارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتناشد المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية، وتحذِّر من خطورة تداعيات تلك الممارسات.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:23 AM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:15 AM

السعودية تدين وتستنكر انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي الصارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي

ناشدت المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات الاستفزازية لحكومة الاحتلال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
5,121

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم، وتناشد المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية، وتحذِّر من خطورة تداعيات تلك الممارسات.

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