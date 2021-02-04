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"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة.. "الارتفاع يتواصل"

وفق الأرقام الجديدة التي كشفت عنها وزارة الصحة في تقريرها اليومي

مجددًا كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة عن تواصل ارتفاع الحالات النشطة والحرجة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (303) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369248) حالة، من بينها (2162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (395) حالة حرجة .

وفق التقرير تم تسجيل (297) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360697) حالة وبلغ عدد الوفيات (6389) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً وتم إجراء (54851) فحصًا مخبريًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة.. "الارتفاع يتواصل"
سبق

مجددًا كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة عن تواصل ارتفاع الحالات النشطة والحرجة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (303) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369248) حالة، من بينها (2162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (395) حالة حرجة .

وفق التقرير تم تسجيل (297) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360697) حالة وبلغ عدد الوفيات (6389) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً وتم إجراء (54851) فحصًا مخبريًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:16 PM

حالات كورونا النشطة والحرجة  في المملكة.. "الارتفاع يتواصل"

وفق الأرقام الجديدة التي كشفت عنها وزارة الصحة في تقريرها اليومي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,628

مجددًا كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة عن تواصل ارتفاع الحالات النشطة والحرجة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (303) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369248) حالة، من بينها (2162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (395) حالة حرجة .

وفق التقرير تم تسجيل (297) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360697) حالة وبلغ عدد الوفيات (6389) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً وتم إجراء (54851) فحصًا مخبريًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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