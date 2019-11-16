شاهد من أضم .. بلاغ شرطي عن ضبط مركبة تقل أسماكاً فاسدة ينتهي بإتلافها

تعاملت معه "البلدية" فوراً وتأكدت من عدم صلاحيتها وتواصل حملتها "امتثال"

أتلفت بلدية محافظة أضم 49 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة مجهولة المصدر.

وفي التفاصيل، كانت بلدية أضم قد تلقت بلاغاً من شرطة مركز الجائزة بعد ضبط سيارة تقل أسماكاً فاسدة ومجهولة المصدر، وعلى الفور تم انتقال المختصين من قسم الخدمات وصحة البيئة للموقع، والتأكد من الأسماك التي ظهرت عليها علامات التعفن والفساد وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي حيث تمّت مصادرتها، وقدرت تلك الكمية بما يقارب 49 كيلو جراماً، وقامت البلدية بإتلافها واتخاذ الاجراءات النظامية كافة وتطبيق لائحة الغرامات.

وتنوّه بلدية أضم أنها تطبق عقوبات مشددة على كل المخالفات التي تمس صحة المواطن، ولن تسمح بأي تجاوز للاشتراطات الصحية حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المستهلك.

يُذكر أن بلدية محافظة أضم تقوم بحملة "امتثال" بمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس عمر الزهراني؛ الذي شدد على متابعة المحال التجارية والحرص على سلامة المستهلك؛ حيث تم خلال هذه الحملة إغلاق أكثر من 10 محال خلال الأسبوعين الماضيين.