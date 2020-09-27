"المياه الوطنية" تقف على واقعة شكوى تسرب بأبرق الرغامة بجدة

مواطنون أكدوا استياءهم من الوضع رغم تقديمهم 8 بلاغات

كشفت شركة المياه الوطنية ملابسات الشكوى المرفوعة لـ "سبق" من قبل مواطن بمخطط الراية بأبرق الرغامة شرق محافظة جدة عن تسرب مياه داخل الحي وتسببها في إعاقة الحركة.

وأعربت الشركة عن شكرها لـ"سبق" على حرصها في خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه معتبرة ذلك إسهام مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

وأكدت أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم مشيرة إلى أن فرق التشغيل والصيانة وقفت على موقع الشكوى للتأكد من عدم وجود أي تسريب في شبكات المياه مرحبة بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

وكان مواطنون قد أبدوا استياءهم من إغراق الشوارع بالمياه رغم تسجيلهم 8 بلاغات عن الواقعة، لكن لم يتجاوب أحد على حد قولهم.