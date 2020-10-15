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"تويتر" يحجب حساب حملة "ترامب".. والسبب يرتبط بنجل منافسه "بايدن"

الشركة اشترطت حذف منشور لإعادة تنشيطه

حجبت شركة تويتر اليوم (الخميس)، بشكل مؤقت حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تغريدة تضمنت مقطع فيديو عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وبينت الشركة أن الفيديو ينتهك قواعدها ضد نشر معلومات خاصة.

وأضافت أن حساب الحملة يحتاج إلى حذف المنشور من أجل مواصلة التغريد، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار الفيديو إلى قصة نيويورك بوست، التي تضمنت تفاصيل مزعومة عن تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة طاقة أوكرانية، وتضمن عبارة "جو بايدن كاذب يمزق بلدنا لسنوات".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تويتر" يحجب حساب حملة "ترامب".. والسبب يرتبط بنجل منافسه "بايدن"
سبق

حجبت شركة تويتر اليوم (الخميس)، بشكل مؤقت حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تغريدة تضمنت مقطع فيديو عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وبينت الشركة أن الفيديو ينتهك قواعدها ضد نشر معلومات خاصة.

وأضافت أن حساب الحملة يحتاج إلى حذف المنشور من أجل مواصلة التغريد، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار الفيديو إلى قصة نيويورك بوست، التي تضمنت تفاصيل مزعومة عن تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة طاقة أوكرانية، وتضمن عبارة "جو بايدن كاذب يمزق بلدنا لسنوات".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:31 PM

"تويتر" يحجب حساب حملة "ترامب".. والسبب يرتبط بنجل منافسه "بايدن"

الشركة اشترطت حذف منشور لإعادة تنشيطه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حجبت شركة تويتر اليوم (الخميس)، بشكل مؤقت حساب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تغريدة تضمنت مقطع فيديو عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

وبينت الشركة أن الفيديو ينتهك قواعدها ضد نشر معلومات خاصة.

وأضافت أن حساب الحملة يحتاج إلى حذف المنشور من أجل مواصلة التغريد، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار الفيديو إلى قصة نيويورك بوست، التي تضمنت تفاصيل مزعومة عن تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة طاقة أوكرانية، وتضمن عبارة "جو بايدن كاذب يمزق بلدنا لسنوات".

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