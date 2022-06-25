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محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنموية

يدشّنها أمير المنطقة الشرقية وتبلغ تكلفتها 4 مليارات ريال

رفع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد؛ أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية مناطق المملكة ومدنها.

وثمّن محافظ حفر الباطن، رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين المشروعات التنموية في محافظة حفر الباطن التي شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة.

ونوّه بالدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، ونائبه, وحرصهما على متابعة احتياجات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين.

وتبلغ تكلفة المشاريع الـ 58 ‪‪ التي سيتم تدشينها أربعة مليارات ريال، وتشمل مشروعات كبرى للأمانة والمحافظة والجامعة والشؤون الصحية والمياه والكهرباء ومنفذ الرقعي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنموية
سبق

رفع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد؛ أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية مناطق المملكة ومدنها.

وثمّن محافظ حفر الباطن، رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين المشروعات التنموية في محافظة حفر الباطن التي شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة.

ونوّه بالدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، ونائبه, وحرصهما على متابعة احتياجات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين.

وتبلغ تكلفة المشاريع الـ 58 ‪‪ التي سيتم تدشينها أربعة مليارات ريال، وتشمل مشروعات كبرى للأمانة والمحافظة والجامعة والشؤون الصحية والمياه والكهرباء ومنفذ الرقعي الجديد.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
01:12 PM

محافظ حفر الباطن يشكر القيادة على المشروعات التنموية

يدشّنها أمير المنطقة الشرقية وتبلغ تكلفتها 4 مليارات ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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رفع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد؛ أسمى عبارات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تحظى به محافظة حفر الباطن من دعم واهتمام أسوة ببقية مناطق المملكة ومدنها.

وثمّن محافظ حفر الباطن، رعاية أمير المنطقة الشرقية، تدشين المشروعات التنموية في محافظة حفر الباطن التي شملت جميع جوانب الحياة التي تلامس وتحقق رغبات وراحة المواطن لتحدث نقلة في تطوير المحافظة.

ونوّه بالدعم غير المحدود من أمير المنطقة الشرقية، ونائبه, وحرصهما على متابعة احتياجات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الامين.

وتبلغ تكلفة المشاريع الـ 58 ‪‪ التي سيتم تدشينها أربعة مليارات ريال، وتشمل مشروعات كبرى للأمانة والمحافظة والجامعة والشؤون الصحية والمياه والكهرباء ومنفذ الرقعي الجديد.

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