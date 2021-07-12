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فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة

دعا الغامدي الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة

أكملت فِرَق الحج البيطرية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهزيتها للعمل في منافذ العاصمة المقدسة "النوارية والكعكية والبهيتة"، في إطار خطتها المتبعة في موسم حج هذا العام، تباشرها كوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة المواشي.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي -عبر اتصال مرئي- على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث، مستمعًا لشرح مفصل من العاملين عن كيفية دخول الإرساليات والكشف على المواشي والملاحظات حيال ذلك.

وشدد على العاملين في موسم الحج ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأخذ بجميع الاحترازات اللازمة في المواقع، والاستناد إلى الحماية القصوى للحد من أخطار تعرض العاملين للإصابة بالعدوى؛ مشددًا على أهمية الدور المنوط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين؛ مبرزًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج، وتحقيقها نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.

وأكد "الغامدي" أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام المسجد؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لخدمة ضيوف الرحمن وحث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد على الرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج، وعدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

وزارة البيئة والمياه والزراعة فِرَق الحج البيطرية

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فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة
سبق

أكملت فِرَق الحج البيطرية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهزيتها للعمل في منافذ العاصمة المقدسة "النوارية والكعكية والبهيتة"، في إطار خطتها المتبعة في موسم حج هذا العام، تباشرها كوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة المواشي.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي -عبر اتصال مرئي- على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث، مستمعًا لشرح مفصل من العاملين عن كيفية دخول الإرساليات والكشف على المواشي والملاحظات حيال ذلك.

وشدد على العاملين في موسم الحج ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأخذ بجميع الاحترازات اللازمة في المواقع، والاستناد إلى الحماية القصوى للحد من أخطار تعرض العاملين للإصابة بالعدوى؛ مشددًا على أهمية الدور المنوط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين؛ مبرزًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج، وتحقيقها نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.

وأكد "الغامدي" أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام المسجد؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لخدمة ضيوف الرحمن وحث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد على الرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج، وعدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:48 PM

فِرَق الحج البيطرية تكمل جاهزيتها في منافذ العاصمة المقدسة

دعا الغامدي الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكملت فِرَق الحج البيطرية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهزيتها للعمل في منافذ العاصمة المقدسة "النوارية والكعكية والبهيتة"، في إطار خطتها المتبعة في موسم حج هذا العام، تباشرها كوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة المواشي.

واطلع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي -عبر اتصال مرئي- على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث، مستمعًا لشرح مفصل من العاملين عن كيفية دخول الإرساليات والكشف على المواشي والملاحظات حيال ذلك.

وشدد على العاملين في موسم الحج ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأخذ بجميع الاحترازات اللازمة في المواقع، والاستناد إلى الحماية القصوى للحد من أخطار تعرض العاملين للإصابة بالعدوى؛ مشددًا على أهمية الدور المنوط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين؛ مبرزًا جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة بموسم الحج، وتحقيقها نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.

وأكد "الغامدي" أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تقدم لقاصدي بيت الله الحرام المسجد؛ لافتًا إلى رفع الهمم وكفاءة العمل لخدمة ضيوف الرحمن وحث المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد على الرفق بالحيوان، ومراعاة ذلك في موسم الحج، وعدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والعلف الكافي، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ؛ انطلاقًا من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيدًا بالأنظمة؛ داعيًا الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ممارسات مخالفة على الرقم المجاني 8002470000، وإرسال أي وثائق داعمة للبلاغ إلى البريد الإلكتروني لمدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية refq@mewa.gov.sa.

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