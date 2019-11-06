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"تعليم الأفلاج": تفعيل 10 دقائق للقراءة والكتابة بدليل إرشادي

في إطار جهود تحسين نواتج التعلم لدى طلبة المرحلة الابتدائية

أكدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على قادة وقائدات المدارس بالمرحلة الابتدائية "بنين وبنات" تفعيل الـ"10 دقائق" من الحصص الدراسية لمهارتي القراءة والكتابة بغرض تحسين نواتج التعلم.

جاء ذلك من خلال دليل إرشادي أصدرته إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة بقسم الجودة وقياس الأداء لكل مدارس المرحلة الابتدائية "بنين، بنات" وجميع الأقسام التربوية وتضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل "10" الدقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي، لتساهم في زيادة معدل تنمية لمهارتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.

وتضمنت الأهداف التفصيلية للدليل الإرشادي تمكين قادة وقائدات المدارس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات في متابعة تفعيل "10 دقائق" للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي من قبل المعلم والمعلمة أثناء سير اليوم الدراسي وتطبيقها على الطلبة ليكتسبوا مهارات الفهم القرائي لتحقيق الأهداف المنشودة، وتوضيح دور كل من له علاقة بالعملية التعليمية، والمساهمة في مساعدة الطلبة منخفضي الأداء على تنمية مهاراتهم الكتابية والقرائية.

وتتضمن الأهداف كذلك، زيادة دافعية الطلبة نحو إتقان الجانب الإملائي، والمساهمة في تحسين الخط، ورفع الحصيلة العلمية والثراء المعلوماتي للطلبة، وتشجيع الطلبة بالاطلاع على المعارف والمعلومات والقراءة الحرة من خلال الأنشطة المصاحبة، ومساعدة الطلبة على التعبير الكتابي والشفوي، وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة.

وجاء في الدليل الإرشادي الأدوار المنوطة بقادة المدارس ودور المعلم والمعلمة والإرشاد الطلابي ورائد النشاط بالمدرسة، ودور المشرف الزائر، وأرفق في التعميم كذلك استمارتي رصد ومتابعة قائد وقائدة المدرسة والمشرف الزائر للدقائق العشر المخصص للقراءة والكتابة، وبطاقة نهائية لمتابعة قائدة المدرسة للمعلمين في ذلك.

إدارة التعليم محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الأفلاج": تفعيل 10 دقائق للقراءة والكتابة بدليل إرشادي
سبق

أكدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على قادة وقائدات المدارس بالمرحلة الابتدائية "بنين وبنات" تفعيل الـ"10 دقائق" من الحصص الدراسية لمهارتي القراءة والكتابة بغرض تحسين نواتج التعلم.

جاء ذلك من خلال دليل إرشادي أصدرته إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة بقسم الجودة وقياس الأداء لكل مدارس المرحلة الابتدائية "بنين، بنات" وجميع الأقسام التربوية وتضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل "10" الدقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي، لتساهم في زيادة معدل تنمية لمهارتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.

وتضمنت الأهداف التفصيلية للدليل الإرشادي تمكين قادة وقائدات المدارس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات في متابعة تفعيل "10 دقائق" للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي من قبل المعلم والمعلمة أثناء سير اليوم الدراسي وتطبيقها على الطلبة ليكتسبوا مهارات الفهم القرائي لتحقيق الأهداف المنشودة، وتوضيح دور كل من له علاقة بالعملية التعليمية، والمساهمة في مساعدة الطلبة منخفضي الأداء على تنمية مهاراتهم الكتابية والقرائية.

وتتضمن الأهداف كذلك، زيادة دافعية الطلبة نحو إتقان الجانب الإملائي، والمساهمة في تحسين الخط، ورفع الحصيلة العلمية والثراء المعلوماتي للطلبة، وتشجيع الطلبة بالاطلاع على المعارف والمعلومات والقراءة الحرة من خلال الأنشطة المصاحبة، ومساعدة الطلبة على التعبير الكتابي والشفوي، وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة.

وجاء في الدليل الإرشادي الأدوار المنوطة بقادة المدارس ودور المعلم والمعلمة والإرشاد الطلابي ورائد النشاط بالمدرسة، ودور المشرف الزائر، وأرفق في التعميم كذلك استمارتي رصد ومتابعة قائد وقائدة المدرسة والمشرف الزائر للدقائق العشر المخصص للقراءة والكتابة، وبطاقة نهائية لمتابعة قائدة المدرسة للمعلمين في ذلك.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:43 PM

"تعليم الأفلاج": تفعيل 10 دقائق للقراءة والكتابة بدليل إرشادي

في إطار جهود تحسين نواتج التعلم لدى طلبة المرحلة الابتدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أكدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج على قادة وقائدات المدارس بالمرحلة الابتدائية "بنين وبنات" تفعيل الـ"10 دقائق" من الحصص الدراسية لمهارتي القراءة والكتابة بغرض تحسين نواتج التعلم.

جاء ذلك من خلال دليل إرشادي أصدرته إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة بقسم الجودة وقياس الأداء لكل مدارس المرحلة الابتدائية "بنين، بنات" وجميع الأقسام التربوية وتضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل "10" الدقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي، لتساهم في زيادة معدل تنمية لمهارتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.

وتضمنت الأهداف التفصيلية للدليل الإرشادي تمكين قادة وقائدات المدارس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات في متابعة تفعيل "10 دقائق" للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي من قبل المعلم والمعلمة أثناء سير اليوم الدراسي وتطبيقها على الطلبة ليكتسبوا مهارات الفهم القرائي لتحقيق الأهداف المنشودة، وتوضيح دور كل من له علاقة بالعملية التعليمية، والمساهمة في مساعدة الطلبة منخفضي الأداء على تنمية مهاراتهم الكتابية والقرائية.

وتتضمن الأهداف كذلك، زيادة دافعية الطلبة نحو إتقان الجانب الإملائي، والمساهمة في تحسين الخط، ورفع الحصيلة العلمية والثراء المعلوماتي للطلبة، وتشجيع الطلبة بالاطلاع على المعارف والمعلومات والقراءة الحرة من خلال الأنشطة المصاحبة، ومساعدة الطلبة على التعبير الكتابي والشفوي، وتهيئة البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة.

وجاء في الدليل الإرشادي الأدوار المنوطة بقادة المدارس ودور المعلم والمعلمة والإرشاد الطلابي ورائد النشاط بالمدرسة، ودور المشرف الزائر، وأرفق في التعميم كذلك استمارتي رصد ومتابعة قائد وقائدة المدرسة والمشرف الزائر للدقائق العشر المخصص للقراءة والكتابة، وبطاقة نهائية لمتابعة قائدة المدرسة للمعلمين في ذلك.

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