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الإمارات.. تسجيل 624 إصابة بكورونا وتعافي 458 حالة

"الضحاك": بلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 4,295 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: تم شفاء 458 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى 4,295 حالة.

وأضافت آمنة الضحاك: توفي 11 شخصًا من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 185 شخصًا.

وإجمالي عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 12,937 حالة من جنسيات مختلفة، نتمنى الشفاء العاجل للجميع.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات.. تسجيل 624 إصابة بكورونا وتعافي 458 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: تم شفاء 458 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى 4,295 حالة.

وأضافت آمنة الضحاك: توفي 11 شخصًا من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 185 شخصًا.

وإجمالي عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 12,937 حالة من جنسيات مختلفة، نتمنى الشفاء العاجل للجميع.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:48 PM

الإمارات.. تسجيل 624 إصابة بكورونا وتعافي 458 حالة

"الضحاك": بلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 4,295 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: تم شفاء 458 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة إلى 4,295 حالة.

وأضافت آمنة الضحاك: توفي 11 شخصًا من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 185 شخصًا.

وإجمالي عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 12,937 حالة من جنسيات مختلفة، نتمنى الشفاء العاجل للجميع.

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