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"قوتنا تكمن في وحدتنا".. ولي العهد يعلن عن أقوى سلاح لمواجهة التحديات التي تهدد البشرية

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استثنائية بامتياز

أظهر البيان الصحفي لقمة العشرين الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إيمانه بالتعاون بين دول مجموعة العشرين في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وحققت مجموعة العشرين في ظل سنة الرئاسة السعودية الكثير من المنجزات، واتخذت كل ما يلزم اتخاذه من تدابير اقتصادية وصحية وحمائية لتقليل أثر الجائحة على العالم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتمكنت السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين من إعلاء مبدأ العمل الجماعي والتشاركي من خلال تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الاستثنائية لدعم اقتصادات وشعوب المجموعة، وإنقاذ البلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم بما يجنبها إهدار عقود من التنمية المحرزة فيها.

كما كانت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استثنائية بامتياز، من حيث تبنيها شعار اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، ولناحية التعامل الاحترافي الذي قادته المملكة لتوحيد جهود مواجهة جائحة كورونا.

ونجحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في إحداث التوافق على عدد من المبادرات المهمة والحيوية التي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي لعقود مقبلة.

من جانبه، حرص ولي العهد، على إيصال رسالة في ختام القمة، وهي أن "قوة مجموعة العشرين تكمن في وحدتها"، ليؤكد بذلك على فاعلية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد البشرية.

وأكد سمو ولي العهد، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قوتنا تكمن في وحدتنا".. ولي العهد يعلن عن أقوى سلاح لمواجهة التحديات التي تهدد البشرية
سبق

أظهر البيان الصحفي لقمة العشرين الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إيمانه بالتعاون بين دول مجموعة العشرين في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وحققت مجموعة العشرين في ظل سنة الرئاسة السعودية الكثير من المنجزات، واتخذت كل ما يلزم اتخاذه من تدابير اقتصادية وصحية وحمائية لتقليل أثر الجائحة على العالم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتمكنت السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين من إعلاء مبدأ العمل الجماعي والتشاركي من خلال تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الاستثنائية لدعم اقتصادات وشعوب المجموعة، وإنقاذ البلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم بما يجنبها إهدار عقود من التنمية المحرزة فيها.

كما كانت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استثنائية بامتياز، من حيث تبنيها شعار اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، ولناحية التعامل الاحترافي الذي قادته المملكة لتوحيد جهود مواجهة جائحة كورونا.

ونجحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في إحداث التوافق على عدد من المبادرات المهمة والحيوية التي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي لعقود مقبلة.

من جانبه، حرص ولي العهد، على إيصال رسالة في ختام القمة، وهي أن "قوة مجموعة العشرين تكمن في وحدتها"، ليؤكد بذلك على فاعلية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد البشرية.

وأكد سمو ولي العهد، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
10:15 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:25 PM

"قوتنا تكمن في وحدتنا".. ولي العهد يعلن عن أقوى سلاح لمواجهة التحديات التي تهدد البشرية

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استثنائية بامتياز

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بدر الجبل - تبوك
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أظهر البيان الصحفي لقمة العشرين الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إيمانه بالتعاون بين دول مجموعة العشرين في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وحققت مجموعة العشرين في ظل سنة الرئاسة السعودية الكثير من المنجزات، واتخذت كل ما يلزم اتخاذه من تدابير اقتصادية وصحية وحمائية لتقليل أثر الجائحة على العالم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتمكنت السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين من إعلاء مبدأ العمل الجماعي والتشاركي من خلال تقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الاستثنائية لدعم اقتصادات وشعوب المجموعة، وإنقاذ البلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم بما يجنبها إهدار عقود من التنمية المحرزة فيها.

كما كانت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استثنائية بامتياز، من حيث تبنيها شعار اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع لتمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، ولناحية التعامل الاحترافي الذي قادته المملكة لتوحيد جهود مواجهة جائحة كورونا.

ونجحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في إحداث التوافق على عدد من المبادرات المهمة والحيوية التي من شأنها إرساء أسس التعافي العالمي لعقود مقبلة.

من جانبه، حرص ولي العهد، على إيصال رسالة في ختام القمة، وهي أن "قوة مجموعة العشرين تكمن في وحدتها"، ليؤكد بذلك على فاعلية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد البشرية.

وأكد سمو ولي العهد، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك.

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