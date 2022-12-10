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وزير الشؤون البلدية: أنهينا إعداد 50 مبادرة.. وجاهزون للبدء في تنفيذ برنامج "مدينتي 2018"

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الوزارة انتهت من إعداد خطط برنامج "مدينتي 2018"، لتصبح جاهزة لبدء تنفيذ البرنامج من الآن، جاء ذلك في ختام أعمال ورش عمل البرنامج التي نظمها مركز تحقيق الأهداف مؤخراً بفندق راديسون بلو بالرياض، بحضور جميع أمناء المناطق والمحافظات وعدد من المسؤولين والمختصين.
ووجه المهندس عبداللطيف آل الشيخ شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في فعاليات ورش العمل على ما بذلوه من عصف ذهني وجهود استمرت منذ إطلاق مبادرات التحول البلدي أكثر من 20 ألف ساعة لإنجاح خطة عمل الوزارة ورؤيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة ومبادرات التحول الوطني.
وقال: بهذه الجهود المباركة أنهت الوزارة إعداد 50 مبادرة تُشكل برنامج مدينتي 2018 والتي تعتبر جزءاً رئيساً من برنامج التحول البلدي والتي ستحدث -بمشيئة الله- تطويراً كبيراً في رفع مستوى أداء القطاع البلدي وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الهادفة لتوفير الخدمات وتطويرها للمستفيدين إلى جانب تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قدم مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي شكره لأصحاب المعالي والسعادة والحضور على ما بذلوه من عمل يفخر به جميع العاملين في القطاع البلدي
وأشار الدكتور "المحمدي" إلى مشاركة 5 أمانات و320 مشاركاً و100 مقابلة، إضافة إلى استشاريين من جميع التخصصات حيث قضى الجميع أكثر من 20 ألف ساعة عمل في البحث والمناقشة وطرح الرؤى والمقترحات والحلول، مؤكداً أن الأمانات قامت باستعراض مبادراتها، لافتاً إلى أن جميع المبادرات التي طُرحت قابلة للتنفيذ، وأن أمانات المناطق والمحافظات ستقوم بتبادل الخدمات بينها.
وأكد الدكتور غانم المحمدي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها آليات واضحة تعمل عليها لتحقيق جميع أهداف التحول الوطني التي تنفذها أو تشارك في تنفيذها أو تدعمها خلال العام المقبل 2018م.
وفي ختام ورش برنامج مدينتي 2018 قام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس بتسليم أمانات المناطق "مواثيق البرامج التنفيذية لمبادرات القطاع البلدي في برنامج التحول الوطني 2020" وذلك للبدء في تنفيذ المبادرات منوهاً بتفاعل الأمانات خلال انعقاد الورشة وهذا مؤشر على حرصهم في تنفيذ هذا المبادرات كما خطط لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون البلدية: أنهينا إعداد 50 مبادرة.. وجاهزون للبدء في تنفيذ برنامج "مدينتي 2018"
سبق

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الوزارة انتهت من إعداد خطط برنامج "مدينتي 2018"، لتصبح جاهزة لبدء تنفيذ البرنامج من الآن، جاء ذلك في ختام أعمال ورش عمل البرنامج التي نظمها مركز تحقيق الأهداف مؤخراً بفندق راديسون بلو بالرياض، بحضور جميع أمناء المناطق والمحافظات وعدد من المسؤولين والمختصين.
ووجه المهندس عبداللطيف آل الشيخ شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في فعاليات ورش العمل على ما بذلوه من عصف ذهني وجهود استمرت منذ إطلاق مبادرات التحول البلدي أكثر من 20 ألف ساعة لإنجاح خطة عمل الوزارة ورؤيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة ومبادرات التحول الوطني.
وقال: بهذه الجهود المباركة أنهت الوزارة إعداد 50 مبادرة تُشكل برنامج مدينتي 2018 والتي تعتبر جزءاً رئيساً من برنامج التحول البلدي والتي ستحدث -بمشيئة الله- تطويراً كبيراً في رفع مستوى أداء القطاع البلدي وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الهادفة لتوفير الخدمات وتطويرها للمستفيدين إلى جانب تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قدم مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي شكره لأصحاب المعالي والسعادة والحضور على ما بذلوه من عمل يفخر به جميع العاملين في القطاع البلدي
وأشار الدكتور "المحمدي" إلى مشاركة 5 أمانات و320 مشاركاً و100 مقابلة، إضافة إلى استشاريين من جميع التخصصات حيث قضى الجميع أكثر من 20 ألف ساعة عمل في البحث والمناقشة وطرح الرؤى والمقترحات والحلول، مؤكداً أن الأمانات قامت باستعراض مبادراتها، لافتاً إلى أن جميع المبادرات التي طُرحت قابلة للتنفيذ، وأن أمانات المناطق والمحافظات ستقوم بتبادل الخدمات بينها.
وأكد الدكتور غانم المحمدي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها آليات واضحة تعمل عليها لتحقيق جميع أهداف التحول الوطني التي تنفذها أو تشارك في تنفيذها أو تدعمها خلال العام المقبل 2018م.
وفي ختام ورش برنامج مدينتي 2018 قام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس بتسليم أمانات المناطق "مواثيق البرامج التنفيذية لمبادرات القطاع البلدي في برنامج التحول الوطني 2020" وذلك للبدء في تنفيذ المبادرات منوهاً بتفاعل الأمانات خلال انعقاد الورشة وهذا مؤشر على حرصهم في تنفيذ هذا المبادرات كما خطط لها.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
01:52 PM

وزير الشؤون البلدية: أنهينا إعداد 50 مبادرة.. وجاهزون للبدء في تنفيذ برنامج "مدينتي 2018"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الوزارة انتهت من إعداد خطط برنامج "مدينتي 2018"، لتصبح جاهزة لبدء تنفيذ البرنامج من الآن، جاء ذلك في ختام أعمال ورش عمل البرنامج التي نظمها مركز تحقيق الأهداف مؤخراً بفندق راديسون بلو بالرياض، بحضور جميع أمناء المناطق والمحافظات وعدد من المسؤولين والمختصين.
ووجه المهندس عبداللطيف آل الشيخ شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في فعاليات ورش العمل على ما بذلوه من عصف ذهني وجهود استمرت منذ إطلاق مبادرات التحول البلدي أكثر من 20 ألف ساعة لإنجاح خطة عمل الوزارة ورؤيتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة ومبادرات التحول الوطني.
وقال: بهذه الجهود المباركة أنهت الوزارة إعداد 50 مبادرة تُشكل برنامج مدينتي 2018 والتي تعتبر جزءاً رئيساً من برنامج التحول البلدي والتي ستحدث -بمشيئة الله- تطويراً كبيراً في رفع مستوى أداء القطاع البلدي وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الهادفة لتوفير الخدمات وتطويرها للمستفيدين إلى جانب تحقيق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قدم مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي شكره لأصحاب المعالي والسعادة والحضور على ما بذلوه من عمل يفخر به جميع العاملين في القطاع البلدي
وأشار الدكتور "المحمدي" إلى مشاركة 5 أمانات و320 مشاركاً و100 مقابلة، إضافة إلى استشاريين من جميع التخصصات حيث قضى الجميع أكثر من 20 ألف ساعة عمل في البحث والمناقشة وطرح الرؤى والمقترحات والحلول، مؤكداً أن الأمانات قامت باستعراض مبادراتها، لافتاً إلى أن جميع المبادرات التي طُرحت قابلة للتنفيذ، وأن أمانات المناطق والمحافظات ستقوم بتبادل الخدمات بينها.
وأكد الدكتور غانم المحمدي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها آليات واضحة تعمل عليها لتحقيق جميع أهداف التحول الوطني التي تنفذها أو تشارك في تنفيذها أو تدعمها خلال العام المقبل 2018م.
وفي ختام ورش برنامج مدينتي 2018 قام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس بتسليم أمانات المناطق "مواثيق البرامج التنفيذية لمبادرات القطاع البلدي في برنامج التحول الوطني 2020" وذلك للبدء في تنفيذ المبادرات منوهاً بتفاعل الأمانات خلال انعقاد الورشة وهذا مؤشر على حرصهم في تنفيذ هذا المبادرات كما خطط لها.

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