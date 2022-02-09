النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعارفوا" تطلق مقياسًا علميًّا لعلاج إدمان الإنترنت

لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية

أعلن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري عن إطلاق مقياس مقنن لقياس مدى إدمان الأشخاص "كبارًا وصغارًا" على الإنترنت.

وقالت المشرفة على البرنامج الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، نوف أبوشارب: إن إدمان الإنترنت أصبح مسألة تقلق الأفراد والأسر والمجتمعات، لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية على مستوى الأشخاص أو الأسر.

وأضافت أن إدمان الإنترنت يشترك فيه كبار السن وصغارهم، ويساهم هذا المقياس في مساعدة الأسرة في تشخيص وتحديد جوانب إدمان استخدام الأجهزة والطرق العلاجية لتجاوز هذه المشكلة، وعودة الاستقرار الأسري عند الوالدين والأبناء وأفراد العائلة.

وأشارت نوف أبوشارب إلى أن المقياس الذي أطلقه مركز تعارفوا يقوم وفق منهجية علمية بتحديد السلوك المعرفي للشخص من خلال التشخيص الدقيق للسلوك اليومي للأطفال والأشخاص أثناء استخدام الإنترنت.

وأكدت أن لإدمان الإنترنت علامات عدة في الحياة اليومية للمستخدمين؛ منها: التوتر والاكتئاب والعزلة والعصبية وحدوث الانزعاج وتقلبات في شهية تناول الأطعمة وتشتت الذهن، بالإضافة لقضاء الشخص ساعات طويلة أمام الأجهزة.

وقالت نوف أبوشارب: إن من خطوات العمل في البرنامج خضوع العميل لجلسة المقياس وقياس مدى إدمانه على الإنترنت بمقياس مقنن، وتكون النتيجة نحو ثلاثة مستويات: إدمان "منخفض - متوسط - شديد"، ويليها جلسة إرشادية للوالدين تساعدهم في كيفية التعامل مع الطفل مدمن الإنترنت، وأن هذه الجلسة تجيب الوالدين عن السؤال المهم الذي يشغل تفكيرهم: هل ابنهم أو ابنتهم مدمن إنترنت؟

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعارفوا" تطلق مقياسًا علميًّا لعلاج إدمان الإنترنت
سبق

أعلن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري عن إطلاق مقياس مقنن لقياس مدى إدمان الأشخاص "كبارًا وصغارًا" على الإنترنت.

وقالت المشرفة على البرنامج الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، نوف أبوشارب: إن إدمان الإنترنت أصبح مسألة تقلق الأفراد والأسر والمجتمعات، لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية على مستوى الأشخاص أو الأسر.

وأضافت أن إدمان الإنترنت يشترك فيه كبار السن وصغارهم، ويساهم هذا المقياس في مساعدة الأسرة في تشخيص وتحديد جوانب إدمان استخدام الأجهزة والطرق العلاجية لتجاوز هذه المشكلة، وعودة الاستقرار الأسري عند الوالدين والأبناء وأفراد العائلة.

وأشارت نوف أبوشارب إلى أن المقياس الذي أطلقه مركز تعارفوا يقوم وفق منهجية علمية بتحديد السلوك المعرفي للشخص من خلال التشخيص الدقيق للسلوك اليومي للأطفال والأشخاص أثناء استخدام الإنترنت.

وأكدت أن لإدمان الإنترنت علامات عدة في الحياة اليومية للمستخدمين؛ منها: التوتر والاكتئاب والعزلة والعصبية وحدوث الانزعاج وتقلبات في شهية تناول الأطعمة وتشتت الذهن، بالإضافة لقضاء الشخص ساعات طويلة أمام الأجهزة.

وقالت نوف أبوشارب: إن من خطوات العمل في البرنامج خضوع العميل لجلسة المقياس وقياس مدى إدمانه على الإنترنت بمقياس مقنن، وتكون النتيجة نحو ثلاثة مستويات: إدمان "منخفض - متوسط - شديد"، ويليها جلسة إرشادية للوالدين تساعدهم في كيفية التعامل مع الطفل مدمن الإنترنت، وأن هذه الجلسة تجيب الوالدين عن السؤال المهم الذي يشغل تفكيرهم: هل ابنهم أو ابنتهم مدمن إنترنت؟

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:14 PM

"تعارفوا" تطلق مقياسًا علميًّا لعلاج إدمان الإنترنت

لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
172

أعلن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري عن إطلاق مقياس مقنن لقياس مدى إدمان الأشخاص "كبارًا وصغارًا" على الإنترنت.

وقالت المشرفة على البرنامج الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، نوف أبوشارب: إن إدمان الإنترنت أصبح مسألة تقلق الأفراد والأسر والمجتمعات، لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية على مستوى الأشخاص أو الأسر.

وأضافت أن إدمان الإنترنت يشترك فيه كبار السن وصغارهم، ويساهم هذا المقياس في مساعدة الأسرة في تشخيص وتحديد جوانب إدمان استخدام الأجهزة والطرق العلاجية لتجاوز هذه المشكلة، وعودة الاستقرار الأسري عند الوالدين والأبناء وأفراد العائلة.

وأشارت نوف أبوشارب إلى أن المقياس الذي أطلقه مركز تعارفوا يقوم وفق منهجية علمية بتحديد السلوك المعرفي للشخص من خلال التشخيص الدقيق للسلوك اليومي للأطفال والأشخاص أثناء استخدام الإنترنت.

وأكدت أن لإدمان الإنترنت علامات عدة في الحياة اليومية للمستخدمين؛ منها: التوتر والاكتئاب والعزلة والعصبية وحدوث الانزعاج وتقلبات في شهية تناول الأطعمة وتشتت الذهن، بالإضافة لقضاء الشخص ساعات طويلة أمام الأجهزة.

وقالت نوف أبوشارب: إن من خطوات العمل في البرنامج خضوع العميل لجلسة المقياس وقياس مدى إدمانه على الإنترنت بمقياس مقنن، وتكون النتيجة نحو ثلاثة مستويات: إدمان "منخفض - متوسط - شديد"، ويليها جلسة إرشادية للوالدين تساعدهم في كيفية التعامل مع الطفل مدمن الإنترنت، وأن هذه الجلسة تجيب الوالدين عن السؤال المهم الذي يشغل تفكيرهم: هل ابنهم أو ابنتهم مدمن إنترنت؟

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,606
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,336
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,060

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة