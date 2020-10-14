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شاهد.. "حنين" ذات السنوات الست تحفظ القرآن عن ظهر قلب.. ووالدتها تكشف الطريقة

والدتها قالت إنها عوَّدت أطفالها على سماع الآيات قبل نومهم وأثناء لعبهم

رغم أنها لم تتجاوز 7 أعوام من عمرها إلا أنها تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب، بداية عن طريق سماع القرآن، وذلك بدعم وتشجيع من والدتها الحافظة.

وفي التفاصيل، ذكرت الموهوبة الطفلة "حنين محمد حبيب" (6 سنوات ونصف السنة) لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أنها بدأت بحفظ نصف وجه من القرآن، ثم وجه كامل، وصولاً إلى حفظ وجهين من المصحف الشريف. مشيرة إلى أنها كانت تردد ما تحفظه 10 مرات، ثم تقوم بالتسميع لوالدتها.

ولفتت والدة الحافظة حنين، التي تحفظ هي أيضًا القرآن كاملاً، إلى أن ابنتها بدأت بحفظ قصار السور من السماع، وأنها دائمًا ما تقوم بتشغيل القرآن الكريم قبل نوم أطفالها، وكذلك أثناء لعبهم؛ لتألف أسماعهم آيات القرآن؛ فكانت ابنتها تسمع وتحفظ.

وأشارت إلى أن شقيقتها الصغرى "رغد" (أربع سنوات ونصف السنة) تحفظ أيضًا 6 أجزاء من القرآن الكريم.

ونصحت "أم حنين" الأمهات من أجل مساعدة أبنائهم في حفظ القرآن بالمداومة على تكرار الآيات من خلال الاستماع للقرآن، وقبل ذلك تصحيح قراءة وتلاوة الآيات نطقًا، مع ترك الحرية والمساحة من الوقت للعب والترفيه، ثم العودة لتكرار قراءة الآيات، مع التشجيع والدعم المستمر بمنحهم هدايا، أو الذهاب بهم للملاهي والحدائق كلما أنجزوا مقدارًا معينًا من حفظ القرآن الكريم.

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شاهد.. "حنين" ذات السنوات الست تحفظ القرآن عن ظهر قلب.. ووالدتها تكشف الطريقة
سبق

رغم أنها لم تتجاوز 7 أعوام من عمرها إلا أنها تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب، بداية عن طريق سماع القرآن، وذلك بدعم وتشجيع من والدتها الحافظة.

وفي التفاصيل، ذكرت الموهوبة الطفلة "حنين محمد حبيب" (6 سنوات ونصف السنة) لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أنها بدأت بحفظ نصف وجه من القرآن، ثم وجه كامل، وصولاً إلى حفظ وجهين من المصحف الشريف. مشيرة إلى أنها كانت تردد ما تحفظه 10 مرات، ثم تقوم بالتسميع لوالدتها.

ولفتت والدة الحافظة حنين، التي تحفظ هي أيضًا القرآن كاملاً، إلى أن ابنتها بدأت بحفظ قصار السور من السماع، وأنها دائمًا ما تقوم بتشغيل القرآن الكريم قبل نوم أطفالها، وكذلك أثناء لعبهم؛ لتألف أسماعهم آيات القرآن؛ فكانت ابنتها تسمع وتحفظ.

وأشارت إلى أن شقيقتها الصغرى "رغد" (أربع سنوات ونصف السنة) تحفظ أيضًا 6 أجزاء من القرآن الكريم.

ونصحت "أم حنين" الأمهات من أجل مساعدة أبنائهم في حفظ القرآن بالمداومة على تكرار الآيات من خلال الاستماع للقرآن، وقبل ذلك تصحيح قراءة وتلاوة الآيات نطقًا، مع ترك الحرية والمساحة من الوقت للعب والترفيه، ثم العودة لتكرار قراءة الآيات، مع التشجيع والدعم المستمر بمنحهم هدايا، أو الذهاب بهم للملاهي والحدائق كلما أنجزوا مقدارًا معينًا من حفظ القرآن الكريم.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:37 AM

شاهد.. "حنين" ذات السنوات الست تحفظ القرآن عن ظهر قلب.. ووالدتها تكشف الطريقة

والدتها قالت إنها عوَّدت أطفالها على سماع الآيات قبل نومهم وأثناء لعبهم

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,566

رغم أنها لم تتجاوز 7 أعوام من عمرها إلا أنها تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب، بداية عن طريق سماع القرآن، وذلك بدعم وتشجيع من والدتها الحافظة.

وفي التفاصيل، ذكرت الموهوبة الطفلة "حنين محمد حبيب" (6 سنوات ونصف السنة) لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية أنها بدأت بحفظ نصف وجه من القرآن، ثم وجه كامل، وصولاً إلى حفظ وجهين من المصحف الشريف. مشيرة إلى أنها كانت تردد ما تحفظه 10 مرات، ثم تقوم بالتسميع لوالدتها.

ولفتت والدة الحافظة حنين، التي تحفظ هي أيضًا القرآن كاملاً، إلى أن ابنتها بدأت بحفظ قصار السور من السماع، وأنها دائمًا ما تقوم بتشغيل القرآن الكريم قبل نوم أطفالها، وكذلك أثناء لعبهم؛ لتألف أسماعهم آيات القرآن؛ فكانت ابنتها تسمع وتحفظ.

وأشارت إلى أن شقيقتها الصغرى "رغد" (أربع سنوات ونصف السنة) تحفظ أيضًا 6 أجزاء من القرآن الكريم.

ونصحت "أم حنين" الأمهات من أجل مساعدة أبنائهم في حفظ القرآن بالمداومة على تكرار الآيات من خلال الاستماع للقرآن، وقبل ذلك تصحيح قراءة وتلاوة الآيات نطقًا، مع ترك الحرية والمساحة من الوقت للعب والترفيه، ثم العودة لتكرار قراءة الآيات، مع التشجيع والدعم المستمر بمنحهم هدايا، أو الذهاب بهم للملاهي والحدائق كلما أنجزوا مقدارًا معينًا من حفظ القرآن الكريم.

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