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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول في مرحلة البكالوريوس

للدفعة الثالثة والأخيرة للعام الجامعي 1442هـ

أعلنت جامعة حفر الباطن، اليوم، نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، في مرحلة البكالوريوس، على أن يُتاح للمرشحين والمرشحات في الدفعة تأكيد القبول حتى الخميس المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وذكرت الجامعة أن النسبة التي توقّف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثالثة بلغت 77 للمسار الصحي و75 للمسار الهندسي والتقني و69.7 لكلية العلوم و70.5 لكلية الآداب و76.2 لكلية إدارة الأعمال و81 لبرنامج القانون و74 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و79.9 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي.

وأضافت أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 80 للمسار الصحي و75.6 للمسار الهندسي والتقني و70.9 لكلية العلوم و70.3 لكلية الآداب و77.4 لكلية إدارة الأعمال و83.1 لبرنامج القانون و79 لعلوم الرياضية والنشاط البدني.

وبلغت في كلية الخفجي 73.5 للعلوم والتكنلوجيا و69.4 للدراسات الإنسانية و83.1 للعلوم الإدارية والمالية.

وفي كلية النعيرية 68 للعلوم والتكنولوجيا و68 للدراسات الإنسانية و70 للعلوم الإدارية والمالية. وفي كلية القرية العليا بلغت 67.2 للعلوم والتكنولوجيا و67.6 للدراسات الإنسانية و72.8 للعلوم الإدارية والمالية.

جامعة حفر الباطن

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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول في مرحلة البكالوريوس
سبق

أعلنت جامعة حفر الباطن، اليوم، نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، في مرحلة البكالوريوس، على أن يُتاح للمرشحين والمرشحات في الدفعة تأكيد القبول حتى الخميس المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وذكرت الجامعة أن النسبة التي توقّف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثالثة بلغت 77 للمسار الصحي و75 للمسار الهندسي والتقني و69.7 لكلية العلوم و70.5 لكلية الآداب و76.2 لكلية إدارة الأعمال و81 لبرنامج القانون و74 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و79.9 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي.

وأضافت أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 80 للمسار الصحي و75.6 للمسار الهندسي والتقني و70.9 لكلية العلوم و70.3 لكلية الآداب و77.4 لكلية إدارة الأعمال و83.1 لبرنامج القانون و79 لعلوم الرياضية والنشاط البدني.

وبلغت في كلية الخفجي 73.5 للعلوم والتكنلوجيا و69.4 للدراسات الإنسانية و83.1 للعلوم الإدارية والمالية.

وفي كلية النعيرية 68 للعلوم والتكنولوجيا و68 للدراسات الإنسانية و70 للعلوم الإدارية والمالية. وفي كلية القرية العليا بلغت 67.2 للعلوم والتكنولوجيا و67.6 للدراسات الإنسانية و72.8 للعلوم الإدارية والمالية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:36 PM

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول في مرحلة البكالوريوس

للدفعة الثالثة والأخيرة للعام الجامعي 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أعلنت جامعة حفر الباطن، اليوم، نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، في مرحلة البكالوريوس، على أن يُتاح للمرشحين والمرشحات في الدفعة تأكيد القبول حتى الخميس المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وذكرت الجامعة أن النسبة التي توقّف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثالثة بلغت 77 للمسار الصحي و75 للمسار الهندسي والتقني و69.7 لكلية العلوم و70.5 لكلية الآداب و76.2 لكلية إدارة الأعمال و81 لبرنامج القانون و74 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و79.9 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي.

وأضافت أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 80 للمسار الصحي و75.6 للمسار الهندسي والتقني و70.9 لكلية العلوم و70.3 لكلية الآداب و77.4 لكلية إدارة الأعمال و83.1 لبرنامج القانون و79 لعلوم الرياضية والنشاط البدني.

وبلغت في كلية الخفجي 73.5 للعلوم والتكنلوجيا و69.4 للدراسات الإنسانية و83.1 للعلوم الإدارية والمالية.

وفي كلية النعيرية 68 للعلوم والتكنولوجيا و68 للدراسات الإنسانية و70 للعلوم الإدارية والمالية. وفي كلية القرية العليا بلغت 67.2 للعلوم والتكنولوجيا و67.6 للدراسات الإنسانية و72.8 للعلوم الإدارية والمالية.

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