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ولي العهد يستقبل رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية، ثم بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وحضر جلسة المباحثات: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

فيما حضرها من الجانب التايلندي: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويناي، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سوبتتانابونج بنميشاو، وزير العمل السيد سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة السيد ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا.

وقد أقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء؛ تكريماً لرئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند.

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ولي العهد يستقبل رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية، ثم بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وحضر جلسة المباحثات: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

فيما حضرها من الجانب التايلندي: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويناي، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سوبتتانابونج بنميشاو، وزير العمل السيد سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة السيد ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا.

وقد أقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء؛ تكريماً لرئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
04:25 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
05:12 PM

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء تايلند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وقد أجريت له مراسم استقبال رسمية، ثم بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وحضر جلسة المباحثات: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

فيما حضرها من الجانب التايلندي: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويناي، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سوبتتانابونج بنميشاو، وزير العمل السيد سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة السيد ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا.

وقد أقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء؛ تكريماً لرئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند.

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