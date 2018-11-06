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إعلان النتائج المبدئية لطالبي الالتحاق بدورة دوريات حراسة المنشآت الدبلوماسية

رقم 21 وأوضحت الإدارة العامة للقبول أن معرفة النتائج عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية رقم (21).
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد المراجعة يرجى زيارة منصة أبشر توظيف على الرابط https://jobs.moi.gov.sa.

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إعلان النتائج المبدئية لطالبي الالتحاق بدورة دوريات حراسة المنشآت الدبلوماسية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية رقم (21).
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد المراجعة يرجى زيارة منصة أبشر توظيف على الرابط https://jobs.moi.gov.sa.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:59 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:25 PM

إعلان النتائج المبدئية لطالبي الالتحاق بدورة دوريات حراسة المنشآت الدبلوماسية

رقم 21 وأوضحت الإدارة العامة للقبول أن معرفة النتائج عبر الموقع الإلكتروني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,890

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية رقم (21).
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد المراجعة يرجى زيارة منصة أبشر توظيف على الرابط https://jobs.moi.gov.sa.

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