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"الشبل": تعاون وتكامل وطني لتعزيز الإنتاج المحلي من مستلزمات الوقاية من كورونا

فريق عمل لتحفيز المصانع المحلية الخاصة

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الحرص على العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن الجهات الحكومية جميعاً، في تعاونٍ كامل لتعزيز قدرات المملكة في هذا الإطار.
ولفت "الشبل" إلى أن الهيئة تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى والذي يضم كلاً من الهيئة العامّة للغذاء والدواء (قائداً)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. وأشار إلى أنه من خلال أعمال هذا الفريق سيتم التأكيد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من مستلزمات الوقاية من العدوى (الكمامات، والمعقمات، الخ…)، والإشراف على عمل هذه المصانع وجاهزيتها للإنتاج، ورفع نسبة عرض المنتجات المحلّية في السوق، إضافة إلى تذليل المصاعب التي تواجهها المصانع المعنية لاستدامة تشغيلها واستمراريتها.
ونوه الشبل إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار الفايروس على مستوى العالم، حرصت القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على تنفيذ أقصى التدابير اللازمة، لضمان تحقيق أفضل سبل المواجهة للوباء على مستوى المملكة، وهو ما تمثل جلياً على مستوى جهود وزارة الصحة والطاقم الطبي بكل أجهزته وأفراده، إلى جانب جهود كافة الجهات الحكومية، فضلاً عن الجهود التي سخرتها حكومة المملكة للمواطنين في الخارج. وأكد الشبل أن هذه الفترة تتطلب العمل على تعزيز مشاركة المنتجات الوطنية بالاقتصاد الوطني والعمل على استقطاب امكانيات اضافية لتوسيع القاعدة الصناعية وايجاد إمكانيات محلية قادرة على المساهمة بفاعلية بالتنمية الاقتصادية.
ودعا الشبل المواطنين والمقيمين كافة إلى اتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التزامهم بالبقاء في منازلهم واجب وطني، وتأكيد على مستوى وعيهم، وحماية لأنفسهم ولعوائلهم من خطر الإصابة بالفايروس. داعياَ أن يحفظ الله العباد والبلاد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشبل": تعاون وتكامل وطني لتعزيز الإنتاج المحلي من مستلزمات الوقاية من كورونا
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الحرص على العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن الجهات الحكومية جميعاً، في تعاونٍ كامل لتعزيز قدرات المملكة في هذا الإطار.
ولفت "الشبل" إلى أن الهيئة تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى والذي يضم كلاً من الهيئة العامّة للغذاء والدواء (قائداً)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. وأشار إلى أنه من خلال أعمال هذا الفريق سيتم التأكيد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من مستلزمات الوقاية من العدوى (الكمامات، والمعقمات، الخ…)، والإشراف على عمل هذه المصانع وجاهزيتها للإنتاج، ورفع نسبة عرض المنتجات المحلّية في السوق، إضافة إلى تذليل المصاعب التي تواجهها المصانع المعنية لاستدامة تشغيلها واستمراريتها.
ونوه الشبل إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار الفايروس على مستوى العالم، حرصت القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على تنفيذ أقصى التدابير اللازمة، لضمان تحقيق أفضل سبل المواجهة للوباء على مستوى المملكة، وهو ما تمثل جلياً على مستوى جهود وزارة الصحة والطاقم الطبي بكل أجهزته وأفراده، إلى جانب جهود كافة الجهات الحكومية، فضلاً عن الجهود التي سخرتها حكومة المملكة للمواطنين في الخارج. وأكد الشبل أن هذه الفترة تتطلب العمل على تعزيز مشاركة المنتجات الوطنية بالاقتصاد الوطني والعمل على استقطاب امكانيات اضافية لتوسيع القاعدة الصناعية وايجاد إمكانيات محلية قادرة على المساهمة بفاعلية بالتنمية الاقتصادية.
ودعا الشبل المواطنين والمقيمين كافة إلى اتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التزامهم بالبقاء في منازلهم واجب وطني، وتأكيد على مستوى وعيهم، وحماية لأنفسهم ولعوائلهم من خطر الإصابة بالفايروس. داعياَ أن يحفظ الله العباد والبلاد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:06 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:01 PM

"الشبل": تعاون وتكامل وطني لتعزيز الإنتاج المحلي من مستلزمات الوقاية من كورونا

فريق عمل لتحفيز المصانع المحلية الخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الحرص على العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن الجهات الحكومية جميعاً، في تعاونٍ كامل لتعزيز قدرات المملكة في هذا الإطار.
ولفت "الشبل" إلى أن الهيئة تشارك مع فريق عمل تحفيز المصانع المحلية الخاصة بمستلزمات الوقاية من العدوى والذي يضم كلاً من الهيئة العامّة للغذاء والدواء (قائداً)، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. وأشار إلى أنه من خلال أعمال هذا الفريق سيتم التأكيد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من مستلزمات الوقاية من العدوى (الكمامات، والمعقمات، الخ…)، والإشراف على عمل هذه المصانع وجاهزيتها للإنتاج، ورفع نسبة عرض المنتجات المحلّية في السوق، إضافة إلى تذليل المصاعب التي تواجهها المصانع المعنية لاستدامة تشغيلها واستمراريتها.
ونوه الشبل إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار الفايروس على مستوى العالم، حرصت القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على تنفيذ أقصى التدابير اللازمة، لضمان تحقيق أفضل سبل المواجهة للوباء على مستوى المملكة، وهو ما تمثل جلياً على مستوى جهود وزارة الصحة والطاقم الطبي بكل أجهزته وأفراده، إلى جانب جهود كافة الجهات الحكومية، فضلاً عن الجهود التي سخرتها حكومة المملكة للمواطنين في الخارج. وأكد الشبل أن هذه الفترة تتطلب العمل على تعزيز مشاركة المنتجات الوطنية بالاقتصاد الوطني والعمل على استقطاب امكانيات اضافية لتوسيع القاعدة الصناعية وايجاد إمكانيات محلية قادرة على المساهمة بفاعلية بالتنمية الاقتصادية.
ودعا الشبل المواطنين والمقيمين كافة إلى اتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، مؤكداً أن التزامهم بالبقاء في منازلهم واجب وطني، وتأكيد على مستوى وعيهم، وحماية لأنفسهم ولعوائلهم من خطر الإصابة بالفايروس. داعياَ أن يحفظ الله العباد والبلاد.

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