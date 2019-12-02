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العيادات المتنقلة بـ"صحة حائل" الأولى في كفاءة التشغيل بالمملكة

بزيارات تجاوزت 209% ومراجعين تخطى عددهم 1670 حالة

حصلت "صحة حائل" على المركز الأول في مؤشر كفاءة تشغيل العيادات المتنقلة على مستوى المملكة لشهر نوفمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك بعدما حازت العيادة المتنقلة في "صحة حائل"، على نسبة زيارات تجاوزت 209% ومراجعين تجاوز عددهم 1670 مراجعًا ونسبة تشغيل وصلت إلى ٢٨ يومًا مقارنة بالعيادات المتنقلة على مستوى المملكة.

ووصل مؤشر كفاءة التشغيل للعيادة المتنقلة، إلى أكثر من 175%، قدمت خلالها العديد من الكشوفات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية، إضافة إلى الأشعة وعيادات الأسنان.

وشاركت العيادة المتنقلة في العديد من الحملات التي أطلقتها "صحة حائل" مع تواجد العربة الدائم في العديد من المهرجانات في منطقة حائل وخارجها ومشاركتها في مواسم الحج والعمرة والفعاليات والمناسبات الوطنية؛ مما خوّلها الحصول على المراكز الأولى على مستوى مناطق المملكة.

وتَحَقّق هذا النجاح بدعم وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، وبإشراف من مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور إبراهيم الغربي ومنسق العيادات المتنقلة خالد المنيع.

وتسعى "صحة حائل" لتوفير كل الخدمات للمناطق الطرفية غير المغطاة بالخدمات الصحية والوصول للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد هذه العيادات المتنقلة أحد أنجح الوسائل لمواجهة تحديات الحاجة الصحية في المنطقة.

العيادات المتنقلة صحة حائل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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العيادات المتنقلة بـ"صحة حائل" الأولى في كفاءة التشغيل بالمملكة
سبق

حصلت "صحة حائل" على المركز الأول في مؤشر كفاءة تشغيل العيادات المتنقلة على مستوى المملكة لشهر نوفمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك بعدما حازت العيادة المتنقلة في "صحة حائل"، على نسبة زيارات تجاوزت 209% ومراجعين تجاوز عددهم 1670 مراجعًا ونسبة تشغيل وصلت إلى ٢٨ يومًا مقارنة بالعيادات المتنقلة على مستوى المملكة.

ووصل مؤشر كفاءة التشغيل للعيادة المتنقلة، إلى أكثر من 175%، قدمت خلالها العديد من الكشوفات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية، إضافة إلى الأشعة وعيادات الأسنان.

وشاركت العيادة المتنقلة في العديد من الحملات التي أطلقتها "صحة حائل" مع تواجد العربة الدائم في العديد من المهرجانات في منطقة حائل وخارجها ومشاركتها في مواسم الحج والعمرة والفعاليات والمناسبات الوطنية؛ مما خوّلها الحصول على المراكز الأولى على مستوى مناطق المملكة.

وتَحَقّق هذا النجاح بدعم وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، وبإشراف من مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور إبراهيم الغربي ومنسق العيادات المتنقلة خالد المنيع.

وتسعى "صحة حائل" لتوفير كل الخدمات للمناطق الطرفية غير المغطاة بالخدمات الصحية والوصول للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد هذه العيادات المتنقلة أحد أنجح الوسائل لمواجهة تحديات الحاجة الصحية في المنطقة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
01:18 PM

العيادات المتنقلة بـ"صحة حائل" الأولى في كفاءة التشغيل بالمملكة

بزيارات تجاوزت 209% ومراجعين تخطى عددهم 1670 حالة

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خالد السليمي - حائل
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حصلت "صحة حائل" على المركز الأول في مؤشر كفاءة تشغيل العيادات المتنقلة على مستوى المملكة لشهر نوفمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك بعدما حازت العيادة المتنقلة في "صحة حائل"، على نسبة زيارات تجاوزت 209% ومراجعين تجاوز عددهم 1670 مراجعًا ونسبة تشغيل وصلت إلى ٢٨ يومًا مقارنة بالعيادات المتنقلة على مستوى المملكة.

ووصل مؤشر كفاءة التشغيل للعيادة المتنقلة، إلى أكثر من 175%، قدمت خلالها العديد من الكشوفات الطبية وإجراء التحاليل المخبرية، إضافة إلى الأشعة وعيادات الأسنان.

وشاركت العيادة المتنقلة في العديد من الحملات التي أطلقتها "صحة حائل" مع تواجد العربة الدائم في العديد من المهرجانات في منطقة حائل وخارجها ومشاركتها في مواسم الحج والعمرة والفعاليات والمناسبات الوطنية؛ مما خوّلها الحصول على المراكز الأولى على مستوى مناطق المملكة.

وتَحَقّق هذا النجاح بدعم وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري، وبإشراف من مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور إبراهيم الغربي ومنسق العيادات المتنقلة خالد المنيع.

وتسعى "صحة حائل" لتوفير كل الخدمات للمناطق الطرفية غير المغطاة بالخدمات الصحية والوصول للمواطنين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُعد هذه العيادات المتنقلة أحد أنجح الوسائل لمواجهة تحديات الحاجة الصحية في المنطقة.

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